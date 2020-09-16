110 ملايين مستخدم صيني لشبكة 5G

لدى الصين أكثر من 110 ملايين مستخدم قد اشتركوا في خطط (5G)، وذلك فقًا لما أعلنه رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، وهي مؤسسة فكرية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، التي تمثل هيئة مراقبة الاتصالات، في حدث صناعي اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مركز الأبحاث: إن هذا يجعل الصين السوق الأكبر للجيل الخامس من حيث حجم المستخدمين.

وجاء هذا الإنجاز المتمثل بأكثر من 110 ملايين مستخدم في أقل من عام بعد أن أطلقت شركات الاتصالات الكبرى في الصين خطط (5G) للمستهلكين، وبعد أكثر من عام بقليل من إصدار السلطات لتراخيص (5G) للاستخدام التجاري.

ولا يزال الرقم جزءًا صغيرًا من إجمالي الاشتراكات، حيث استقطبت ثلاث شركات اتصالات مملوكة للدولة في الصين في شهر يونيو الماضي بشكل جماعي نحو 1.6 مليار مشترك في خدمة الهاتف المحمول، مما يشير إلى أن سكان الصين يمتلكون أكثر من جهاز محمول واحد للفرد الواحد.

ويأتي طموح الصين لشبكات الجيل الخامس نتيجة جهد متعدد الجوانب بين الحكومة وشركات الاتصالات وشركات صناعة معدات الاتصالات وشركات صناعة الأجهزة ومطوري البرمجيات.

ويحتاج صانعو السياسات إلى إظهار تحسين واضح للمستهلكين في سرعة الشبكة، وتبعًا لذلك، أسست شركات الاتصالات محطات قاعدة (5G) بقوة في جميع أنحاء البلاد، أكثر من 460000 برج بحلول شهر يوليو.

وقال مسؤول في شهر يوليو: إن الصين تضيف ما معدله 15 ألف محطة قاعدية جديدة لشبكات الجيل الخامس كل أسبوع.

وتخطط الحكومة لرفع هذا العدد إلى 600 ألف بحلول نهاية عام 2020، وذلك في سبيل تغطية جميع المدن على مستوى المحافظات في جميع أنحاء البلاد.

وتُشكل شركة هواوي الفائز الواضح في دفع (5G) الصيني، وذلك تبعًا إلى أنها تصنع أجهزة (5G) والبنية التحتية التي تدعم شبكة الجيل الخامس.

وتسارع كل من هواوي وأوبو وشاومي لإطلاق هواتف متوافقة مع (5G)، حيث باعت الصين حتى الآن أكثر من 93 مليون هاتف محمول داعم لشبكات (5G) هذا العام، وذلك وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن (CAICT).

وشكلت الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس ما نسبته 60 في المئة من إجمالي الشحنات في شهر أغسطس.

وأدى التحول السريع في الصين إلى (5G) إلى زيادة الحاجة إلى أجزاء عتادية جديدة مثل الدوائر المتكاملة.

وأنتجت البلاد أكثر من 100 مليار وحدة من الدوائر المتكاملة خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.4 في المئة على أساس سنوي، حسبما قال مسؤول في الصناعة في شهر يوليو، مضيفًا أن الكثير من الطلب جاء من المشاريع المتعلقة بشبكة الجيل الخامس.