هونر تعلن عن حاسوب الألعاب الأول Hunter V700

أعلنت هونر Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الأربعاء عن (هنتر في700) Hunter V700، وهو أول حاسوب محمول لها من فئة حواسيب الألعاب التي تمتاز بمواصفات قوية تؤهلها لتشغيل ألعاب الفيديو المتقدمة.

وتميز Hunter V700 بشكل جمالي أنيق مع هيكل من الألومنيوم، وشعار بإضاءة RGB خلفية، وفتحات خلفية، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح كاملة الحجم مع لوحة أرقام.

ويحتوي Hunter V700 معالجًا من الجيل العاشر من معالجات Intel Core، وذلك بخيارين، هما: Intel Core i5-10300H، أو Intel Core i7-10750H. كما يحتوي بطاقة رسومات منفصلة من نوع Nvidia GeForce GTX 1660 Ti، أو Nvidia GeForce RTX 2060.

ويقدم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويقدم Hunter V700 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 16.1 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز، وحافات ضيقة لا يتجاوز عرضها 4.7 ملم. وتأتي الشاشة بدقة 1920×1080 بكسل، وهي تدعم 100 في المئة من طيف الألوان sRGB. وهناك أيضًا دعم لتقنية الصوت Nahimic 3D التي توفر صوتًا أفضل في الألعاب المدعومة.

ولأن حواسيب الألعاب تتطلب قدرات تبريد عالية، فإن Hunter V700 يأتي مع تصميم تسميه الشركة (وادي الريح) Wind Valley الذي يفتح فتحات السحب بمجرد فتح الحاسوب المحمول بالكامل ويعتمد على الأسطح المحيطة لتبديد الحرارة. وهناك مروحتان بجهد 12 فولط، وتزعم هونر أن حاسوبها المحمول يمكنه الحفاظ على درجات حرارة الأسطح وجعلها أكثر برودة من الأجهزة المنافسة.

ويقدم الحاسوب منفذًا من نوع HMDI 2.0، ومنفذين من نوع USB 3.2، ومنفذًا من نوع USB 2.0، ومنفذ Ethernet، ومنفذًا لسماعات الأذن. ويمتاز الحاسوب أيضًا بأنه يدعم شبكات Wi-Fi 6 ولا تتجاوز سماكته 19.9 ملم. ويقدم بطارية بسعة 56 واط/ الساعة.

وتقدم هونر أيضًا ميزة مشاركة لاسلكية تتيح للمستخدمين إرسال ألعابهم المحمولة المفضلة إلى الحاسوب المحمول واللعب بها مع شاشة الحاسوب الكبيرة مع لوحة المفاتيح والفأرة.

وفي الوقت الحالي، سيظل حاسوب هونر الجديد Hunter V700 حصريًا للصين، ولا توجد أية معلومات إن كان سيُطرح في الأسواق العالمية.

ويبدأ سعر الحاسوب بما يعادل 1,110 دولارات أمريكية مع معالج Intel Core i5، وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت، وبطاقة الرسومات GTX 1660 Ti، وبسعر يعادل 1,257 دولارًا لخيار Intel Core i7، وذاكرة بسعة 512 جيجابايت، وبطاقة الرسومات RTX 2060، وبسعر يعادل 1,480 دولارًا لخيار Intel Core i7، وذاكرة بسعة 1 تيرابايت، وبطاقة الرسومات RTX 2060.