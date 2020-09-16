هواوي تعلن عن حاسوبها اللوحي الأحدث MatePad 5G

أعلنت شركة هواوي عن حاسوبها اللوحي الأحدث (ميت باد 5جي) MatePad 5G الذي يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ميزات قوية أخرى.

ويشبه MatePad 5G حاسوب الشركة اللوحي الآخر (ميت باد 10.4) MatePad 10.4، ولكنه يحتوي على معالج من نوع (كيرين 820) Kirin 820 الذي يجلب إلى الحاسوب دعم شبكات 5G، بالإضافة إلى شبكات Wi-Fi 6.

ويقدم الحاسوب اللوحي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم MatePad 5G شاشة من نوع IPS LCD بقياس 10.4 بوصات وبدقة 2,000×1,200 بكسل. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الحاسوب اللوحي، هناك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل. وهناك أيضًا أربع مكبرات صوت، بالإضافة إلى أربعة ميكروفونات.

ويمتاز MatePad 5G ببطاريته التي تبلغ سعتها 7,250 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط. وتُشحن البطارية بنسبة 30 في المئة في غضون 30 دقيقة، وبنسبة 100 في المئة في غضون 2.5 ساعة. وتُشحن البطارية عن طريق منفذ من نوع USB-C.

ويدعم الحاسوب الاتصال بلوحة المفاتيح، كما أنه يدعم القلم الإلكتروني (إم-بنسل) M-Pencil. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 بدون خدمات جوجل المحمولة. ويدعم أيضًا تجربة هواوي لسطح المكتب التي يمكن أن تحوله إلى حاسوب محمول.

ويمكن طلب MatePad 5G أوليًا من موقع Vmall.com باللونين الأبيض، والرمادي، وذلك بسعر يعادل نحو 475 دولارًا أمريكيًا.

وأعلنت شركة هواوي يوم الخميس الماضي في مؤتمر المطورين السنوي التابع لها عن حاسوبين محمولين جديدين، هما: (ميت بوك إكس) MateBook X، و(ميت بوك 14) MateBook 14.

وكانت هواوي قد أعلنت عن حاسوب MateBook X للسوق الصيني في شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكن النسخة التي أُعلن عنها اليوم موجهة للأسواق العالمية، والبداية ستكون من أوروبا.

وخلال الحدث ذاته، أعلنت هواوي عن ساعتها الذكية الجديدة (هواوي ووتش جي تي 2 برو) Huawei Watch GT2 Pro، وسماعة الأذن اللاسلكية (هواوي فري بدز برو) Huawei FreeBuds Pro.