كيفية طمس الخلفية في Google Meet

تم توفير Google Meet مجانًا لجميع المستخدمين في مايو، في ذروة جائحة فيروس كورونا (Covid-19) حيث أصبحت مؤتمرات الفيديو أمرًا طبيعيًا، وبعد شهر من ذلك وضعت شركة جوجل خارطة طريق واضحة لإضافة مزايا جديدة للتنافس مع برامج أخرى مثل (Zoom) و(Microsoft Teams)، أما الآن فقد بدأت جوجل في طرح ميزة كان من المفترض أن يتم إطلاقها منذ أشهر.

يتمتع مستخدمو Google Meet الآن بالقدرة على تعتيم خلفياتهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن الغرفة الفوضوية، كما كان من المنطقي أن تقوم الشركة بإطلاق هذا التحديث الأساسي قبل أن تقرر إطلاق Google Meet و(Duo) على شاشات التلفاز عبر (Chromecast).

كما وعدت جوجل في منشور على مدونتها، فقد قامت الآن بطرح ميزة تعتيم الخلفية التي تشتد الحاجة إليها على Google Meet في شهر أغسطس الماضي، أشارت جوجل إلى أنها ستضيف مزايا جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتقليل الانحرافات في الخلفية.

إلى جانب القدرة على تعتيم الخلفيات أثناء مؤتمر الفيديو، سيقوم Google Meet أيضًا بتصفية ضوضاء الخلفية لجعل الاجتماعات أقل تشتيتًا للانتباه، وقالت الشركة إن الميزة ستكون متاحة لجميع عملاء (G Suite) والمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية على جوجل.

قامت جوجل بتفصيل بعض المزايا الجديدة في Google Meet – الخاصة باستخدام الطلاب على وجه التحديد – حيث شملت هذه المزايا القدرة على طمس الخلفيات أو استبدالها وإضافة ميزة رفع اليد التي من شأنها أن تجعل المشاركين يلفتون انتباه مقدم العرض أو المنسق في أي وقت أثناء مؤتمر الفيديو.

تقول شركة جوجل إن Google Meet سيفصل الآن بذكاء بين المستخدم الذي يجلس أمام الكاميرا والخلفية، وذلك من خلال طمس المناطق المحيطة مع إبقاء الموضوع واضحًا ومركّزًا، حيث تشبه العملية طريقة عمل الهواتف الذكية في الوضع الرأسي، وبهذه الطريقة يمكن للمستخدمين التوقف عن القلق بشأن الخلفيات الفوضوية واستخدام الشاشات الخضراء.

ستكون الميزة الجديدة متاحة مباشرة داخل المتصفح دون الحاجة إلى أي ملحقات أو برامج إضافية، كما ستعمل على متصفحات جوجل كروم التي تعمل على أنظمة ويندوز وماك، كما أشارت شركة جوجل إلى أن دعم تطبيقات (Chrome OS) و(Meet) للجوّال سيتم طرحها قريبًا، على الرغم من أنها لم تحدد إطارًا زمنيًا لذلك.

سيتم إيقاف تشويش الخلفية كإعداد افتراضي وسيطلب من المستخدمين تشغيله يدويًا، وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أيضًا عن خيار جديد لمشاركة الشاشة على (Google Duo) يسمح للمستخدمين في مكالمة الفيديو بتصفح الصور ومقاطع الفيديو والمزيد.

كيفية تعتيم أو تشويش الخلفية في Google Meet:

يمكنك القيام بتعتيم أو تشويش الخلفية أثناء وجودك في الاجتماع من خلال اتباع ما يلي:

في الجزء الأيسر السفلي، انقر فوق المزيد من التخصيص والتحكم في متصفح جوجل كروم.

انقر فوق تشغيل طمس الخلفية (background blur).

في حالة رغبتك في طمس الخلفية قبل الاجتماع، فيجب اتباع ما يلي: