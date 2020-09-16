فيسبوك تعلن عن أول نظارة AR ذكية وتحدد موعد الإطلاق

كشفت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء عن شراكة مع (لوكسوتيكا) Luxottica – التي تعد إحدى كبرى شركات النظارات في العالم والمصنعة لنظارات (راي بان) Ray-Ban – لإطلاق أول نظارة ذكية من إنتاجها في عام 2021.

وقال (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك – في بث مباشر من حدث Facebook Connect الذي جرى عبر الإنترنت للإعلان عن منتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز: “بعد قضاء الوقت مع فريقهم وزيارة مصنعهم، أدركت أنهم الشريك المناسب لنا للمساعدة في جلب أفضل التقنيات مع أفضل النظارات”.

وبموجب الشراكة بين فيسبوك ولوكسوتيكا – التي بدأ الحديثَ بها شبكةُ (سي إن بي سي) CNBC الأمريكية العام الماضي – ستصنع الشركتان النظارات في إطار شراكتيهما المتعددة السنوات.

وقال زوكربيرج: “لا يمكنني الخوض في تفاصيل المنتج الكاملة في الوقت الراهن، لكنها حقًا هي الخطوة التالية على طريق نظارات الواقع المعزز”. وأضاف: “إن النظارة تبدو جيدة جدًا أيضًا”.

وأعلن زوكربيرج أيضًا أن الشركة تخطط لإطلاق (بروجكت أريا) Project Aria، وهو جهاز بحث ستستخدمه الشركة للتعلم أثناء تطوير نظاراتها الاستهلاكية الذكية.

وقال (أندرو بوزورث) – رئيس الأجهزة في فيسبوك: إن نظارات Project Aria سيرتديها موظفو فيسبوك والمتعاقدين في جميع أنحاء مقر الشركة، وفي الأماكن العامة اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري. وأضاف أن النظارات لا تحتوي على ميزات الواقع المعزز وليست معروضة للبيع. وستلتقط النظارة بيانات الفيديو والصوت وتتبع العين والموقع التي يمكن أن تستخدمها فيسبوك للمساعدة في تطوير نظارات الواقع المعزز الذكية.

وقال بوزورث: “إنه جهاز بحث سيساعدنا في فهم كيفية بناء البرامج والأجهزة اللازمة لنظارات الواقع المعزز الواقعية”. وأوضح أن الموظفين الذين يرتدون نظارات Project Aria سيخضعون للتدريب على متى وأين يمكنهم ارتداء أجهزة البحث.

وقال: إن الأماكن الحساسة، مثل: الحمامات؛ ستكون محظورة. وقال بوزورث: إنه قبل أن تُستخدم البيانات التي تُجمع في البحث، فإن أي تفاصيل حساسة، مثل وجوه الأشخاص، أو لوحات ترخيص المركبات ستُحذف. والإضافة إلى ذلك، سيكون لدى هؤلاء العمال ملابس تجعل من السهل التعرف عليهم كموظفين لدى فيسبوك.