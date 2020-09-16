فيسبوك تعلن رسميًا عن نظارة الواقع الافتراضي Quest 2

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء خلال حدث خاص بمنتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز عن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة (أوكولوس كوست 2) Oculus Quest 2.

وقالت فيسبوك: “غيرت نظارات (أوكولوس كوست) قواعد اللعبة لسوق نظارات الواقع الافتراضي اللاسلكية، فلقد قدمت تجارب جديدة للمتحمسين وفرصًا جديدة للمطورين، كل ذلك مع تقديم الألعاب الغامرة للقادمين الجدد إلى مجال الواقع الافتراضي في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها: “اليوم، نحن متحمسون للإعلان عن Oculus Quest 2؛ الجيل القادم من نظارات الواقع الافتراضي المستقلة”. وتأتي النظارة مع شكل معاد التصميم، وأذرع تحكم لمسية جديدة، وشاشات هي الأعلى من حيث الدقة. وسيبدأ سعر النظارة من 299 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنحو 100 دولار من نظارة (أوكولوس كوست) Oculus Quest الأصلية. وسيُفتح باب الطلب الأولي عليها اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتمتاز نظارة Oculus Quest 2 الجديدة بأنها تحتوي معالجًا قويًا هو (سنابدراجون إكس آر 2) Snapdragon XR2 من شركة كوالكوم الأمريكية الذي يوفر للنظارة قدرات الذكاء الاصطناعي، كما تحتوي النظارة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت.

وتأتي النظارة مع شاشتين دقة كل منهما 1920×1832 بكسل، أي أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنةً بنظارة Oculus Quest. وتدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتز.

وقالت فيسبوك: إن نظارة Oculus Quest 2 الجديدة تمنح المستخدم وصولًا إلى العديد من ألعاب الفيديو، مثل: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge، و Myst، و Jurassic World Aftermath، و Warhammer 40,000 Battle Sister، و Pistol Whip: 2089، و The Climb 2، و Rez Infinite.

ونبهت الشركة إلى أن نظارتها الجديدة متوافق مع خدمة (أكولوس لينك) Oculus Link مما يسمح للمستخدم بالوصول إلى ألعاب الواقع الافتراضي المخصصة للحواسيب الشخصية، مثل: Asgard’s Wrath، و Stormland، و Lone Echo، وألعاب قادمة، مثل: Lone Echo II ، و Medal of Honor: Above and Beyond.

وكشفت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء أيضًا عن شراكة مع (لوكسوتيكا) Luxottica – التي تعد إحدى كبرى شركات النظارات في العالم والمصنعة لنظارات (راي بان) Ray-Ban – لإطلاق أول نظارة ذكية من إنتاجها في عام 2021.