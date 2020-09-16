صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Averox لحلول إدارة الأعمال مع خصم 98%

الاشتراك مدى الحياة في منصة (Averox) لحلول إدارة الأعمال Averox Business Management Solutions: Lifetime Subscription.

يُعتبر إدارة الشركات الصغيرة أو المشاريع الناشئة أمرًا مرهقًا للغاية، ولهذا السبب يستثمر معظم رواد الأعمال في الحلول التقنية لتبسيط العمليات ومساعدتهم على إدارة كل شيء بدءًا من الوصول إلى العملاء المحتملين، وأتمتة عمليات التسويق لزيادة المبيعات، إلى (إدارة علاقات العملاء) CRM، وغير ذلك الكثير.

تشير التقارير إلى أن متوسط ما تنفقه الشركات الصغيرة والمتوسطة في شراء الحلول التقنية أو الاشتراك فيها يترواح بين 10000 دولار و 49000 دولار سنويًا، وهذه أرقام تؤثر بالطبع على أرباح هذه الفئة من الشركات.

ولكن بدلًا من الاشتراك في سلسلة من الحلول والخدمات الفردية، تقدم لك منصة (Averox) الحل المثالي لإدارة شركتك أو مشاريعك بسهولة، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من التطبيقات المتكاملة المصممة لمساعدتك على إدارة الأعمال والنمو بسرعة، وبسعر مثالي.

يتيح لك الاشتراك في خطة ( Averox Business Management Solutions ) الوصول إلى 13 تطبيقًا متكاملين مع بعضهم، ويمكنك إداراتهم من خلال لوحة تحكم واحدة بسهولة.

تضم منصة (Averox) جميع الأدوات التي تحتاجها في لوحة تحكم واحدة شاملة، مما يمنحك محطة مركزية لإدارة كل شيء منها بسهولة، كما أنها مناسبة للشركات من جميع الأحجام، وفي مختلف الصناعات.

يمكنك من خلال المنصة إدارة كل شيء بما يشمل: إدارة علاقات العملاء، وحملات البريد الإلكتروني، وحملات المبيعات لتوسيع نطاق العمليات وتحسين مسار المبيعات وعمليات التسويق، وأتمتة جميع العمليات المالية الخاصة بك دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى منصة أخرى.

كما تضم تطبيقات لإدارة جهات الاتصال والأحداث حتى تتمكن من تخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بعملك بشكل فعال في فئات مختلفة، وتخطيط الأحداث وتنظيمها من البداية إلى النهاية.

يوجد أيضًا نظام دعم دردشة سهل الاستخدام لمساعدتك على التواصل مع العملاء بشكل أفضل من أي وقت مضى.

كما تقدم لك منصة (Averox) حلول للتوقيع الإلكتروني بحيث يمكن توقيع جميع المستندات القانونية والتجارية الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وحل لمشاركة المستندات مما يتيح لك تخزين مستنداتك الرقمية ومشاركتها وإدارتها بسهولة.

تضم أيضًا تطبيق لإدارة المهام يتيح لك جدولة المهام وتتبع أداء فرق العمل في مختلف الأقسام بسهولة، وتطبيق مراقبة المخزون لتتبع الطلبات والإمدادات من الشراء إلى التسليم.

كما يوجد تطبيق لإدارة شؤون الموظفين يتيح لك تنفيذ جميع عمليات التوظيف والإعداد والإدارة لجميع الموظفين في الشركة مباشرة من لوحة المعلومات الخاصة بك.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

عدد الأجهزة: غير محدود.

تشمل الصفقة الحصول على التحديثات.

توفر الشركة دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 4740 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 79 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

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