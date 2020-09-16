حدث آبل بدون آيفون.. إليك أهم ما أعلنت عنه الشركة خلال الحدث 

أقامت شركة آبل يوم أمس حدثها السنوي للكشف عن الأجهزة والخدمات الجديدة، وقد جاء الحدث تحت اسم (Time Flies)، وقدمته عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا (COVID-19).

يعتبر (Time Flies) هو أول حدث لشركة آبل في الخريف هذا العام، وقد أعلنت خلاله عن الإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية (Apple Watch)، وأجهزة آيباد، بالإضافة إلى الإعلان عن بعض الخدمات الجديدة القائمة على الاشتراك، ولكننا ما زلنا ننتظر هواتف آيفون الجديدة.

ظهر (تيم كوك) الرئيس التنفيذي للشركة في بداية الحدث، وتحدث عن مسؤولية آبل تجاه المستخدمين خلال الظروف التي يمر بها العالم الآن، وكيف تغير منتجاتها حياة مستخدميها، وبعد ذلك؛بدأ فريق العمل بتقديم الأجهزة والخدمات الجديدة.

فيما يلي سنستعرض أهم ما أعلنت عنه آبل خلال حدث Time Flies من أجهزة وخدمات جديدة:

1- الجيل السادس من ساعة آبل Apple Watch Series 6:

يُعتبر أهم ما أعلنت عنه آبل خلال حدثها أمس هو الجيل السادس من ساعتها الذكية (Apple Watch Series 6) الذي يأتي بالتصميم نفسه للجيل السابق (Apple Watch Series 5). ولكنه يأتي مع سوار جديد من السيليكون يحمل اسم (Solo Loop) بدون مشبك أو أي شىء آخر لضبطه في معصم اليد، حيث إنه قابل للمط ليناسب يد المستخدم، ويتوفر بسبعة ألوان مختلفة.

تعمل ساعة (Apple Watch Series 6) بمعالج (S6) الجديد، كما طُورت فيها القدرات الصحية لطرازات ساعة آبل السابقة من خلال وجود مستشعر جديد يقيس تشبع الأكسجين في الدم خلال 15 ثانية.

تقول آبل: “إن شاشة ساعة (Apple Watch Series 6) يمكن أن تصبح أكثر سطوعًا بمقدار 2.5 مرة في الخارج، كما أنها تأتي مع تحسينات في ميزة (التشغيل الدائم) Always-on، ومقياس الارتفاع Altimeter.

ستتوفر ساعة (Apple Watch Series 6) بسعر يبدأ من 399 دولارًا للإصدار الذي يدعم GPS، ويمكنك طلبها سابقًا اليوم، وستكون متاحة في الأسواق يوم الجمعة القادم.

2- (Apple Watch SE) ساعة جديدة منخفضة التكلفة:

أعلنت آبل أيضًا عن نسخة جديدة من ساعتها تُسمى (Apple Watch SE) لديها العديد من الميزات نفسها الموجودة في ساعة (Series 6) منها: مقياس التسارع المدمج، والجيروسكوب، ومقياس الارتفاع، واكتشاف السقوط، ولكنها تعمل بمعالج (S5) نفسه الذي تعمل به ساعة (Series 5) التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

ستتوفر ساعة (Apple Watch SE) بسعر يبدأ من 279 دولارًا، ويمكنك طلبها سابقًا اليوم، وستكون متاحة في الأسواق يوم الجمعة القادم.

3- ساعات آبل الجديدة لن تأتي مع شاحن:

قالت شركة آبل: “إنها لن توفر شواحن USB في علب ساعاتها الذكية الجديدة للمساعدة في تقليل تأثيرها الضار على البيئة”. وقد ترددت شائعات كثيرة عن قيام شركة باتخاذ الخطوة نفسها مع هواتف آيفون القادمة حيث ستأتي بدون شواحن، لكن الشركة اتخذت الخطوة رسميًا اليوم مع الإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية، مما يزيد من احتمالات اتخاذها مع هواتف آيفون.

4- إصدار جديد من آيباد آير iPad Air:

أعلنت آبل أيضًا عن إصدار جديد من جهاز (آيباد آير) iPad Air بتصميم الشاشة الكاملة، حيث تخلت الشركة عن زر الرئيسية كما في جهاز ( iPad Pro)، ويحتوي الجهاز على شاشة (Liquid Retina) أكبر بمقاس 10.9 بوصات، وبدقة 2360 × 1640 بكسلًا، وقد دمجت الشركة مستشعر بصمات الأصابع (Touch ID) في زر التشغيل الموجود في أعلى الجهاز.

يعمل الجهاز بمعالج (A14 Bionic) القوي لتعزيز الأداء بشكل كبير، ويضم كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وهي الكاميرا الخلفية نفسها الموجودة في جهاز iPad Pro، ولكن مع تحسين ثبات الفيديو، ويضم كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، كما استبدلت آبل منفذ Lightning بمنفذ USBC.

يأتي جهاز آيباد آير الجديد بخمسة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والفضي، والرمادي، والذهبي، والوردي. ويبدأ سعره من 599 دولارًا، وقالت آبل إنه سيكون متاحًا في الأسواق خلال الشهر المقبل.

5- الجيل الثامن من جهاز آيباد iPad 8:

أعلنت شركة آبل عن الجيل الثامن من جهاز آيباد (iPad 8) الذي يأتي بالتصميم نفسه للإصدارات السابقة مع الحواف العلوية والسفلية الكبيرة، مع زر الرئيسية موجود في الجهة الأمامية للجهاز ومدمج به مستشعر لبصمات الأصابع (Touch ID).

ولكن آبل قامت بتحديث الأجزاء الداخلية، حيث إن الجهاز بمعالج (A12 Bionic) الذي يدعم المحرك العصبي (Neural Engine) الذي يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أداء أفضل مرتين من الإصدار السابق. يبدأ سعره من 329 دولارًا، ويمكنك طلبه سابقًا اليوم، وسيكون متاحًا يوم الجمعة 18 سبتمبر.

6- خدمة +Apple Fitness:

أعلنت آبل عن خدمة جديدة للياقة البدينة تُسمى (Apple Fitness Plus) قائمة على الاشتراك، وتقول آبل: “إنها مُصممة خصوصًا لساعة آبل لتوفير إحصائيات تساعد في تحسين أداء التمارين، على الرغم من أنها تتكامل مع أجهزة iPhone و iPad و Apple TV.

تضم الخدمة 10 أنواع مختلفة من التمارين الرياضية، منها: اليوجا، وركوب الدراجات، والرقص، وستُضاف تمارين جديدة كل أسبوع. ستُطلق آبل الخدمة قبل نهاية العام، باشتراك شهري قيمته 10 دولارات، أو يمكنك الاشتراك لمدة عام كامل مقابل 79.99 دولارًا.

7- خدمة Apple One:

أعلنت آبل أيضًا أمس عن خدمة جديدة تُسمى (Apple One) تقدم حزم اشتراك تجمع بين العديد من خدمات الشركة بمستويات أسعار مختلفة.

تأتي أرخص حزمة في هذه الخدمة بسعر 14.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين كل من: Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade ومساحة تخزينية سحابية بسعة 50 جيجابايت في iCloud.

تختلف الحزمة العائلية عن الحزمة السابقة في أن المساحة التخزينية السحابية في iCloud تصل إلى 200 جيجابايت مقابل 19.95 دولارًا شهريًا، ويمكن مشاركتها بين ما يصل إلى ستة أشخاص.

بينما تجمع حزمة Premier بين كل من: Apple Music، و Apple TV Plus، و Apple Arcade و Apple News Plus، و Fitness Plus، و 2 تيرابايت في iCloud مقابل 29.95 دولارًا شهريًا، ويمكن أيضًا مشاركتها بين ما يصل إلى ستة أشخاص.

8- موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل:

أكدت آبل أنها ستطلق اليوم 16 سبتمبر الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، منها: iOS 14، و iPadOS 14، و watchOS 7، و tvOS 14. وقالت الشركة أيضًا: “إن جميع منتجات الأجهزة التي تم الإعلان عنها اليوم ستأتي مع الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل”.

الجدير بالذكر أن آبل لم تعلن عن هواتف آيفون 12 المنتظرة، ومن المتوقع أن تعلن عنها في حدث جديد خلال شهر أكتوبر المقبل.