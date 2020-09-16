جو برو تعلن رسميًا عن كاميرتها الأحدث Hero 9 Black

أعلنت شركة (جو برو) GoPro اليوم الأربعاء رسميًا عن كاميرتها الجديدة (جو برو هيرو 9 بلاك) GoPro Hero 9 Black التي تأتي مع العديد من الميزات التي تهدف إلى إبقاء الشركة في مقدمة فئة كاميرات الحركة.

وشهدت (جو برو) خلال المدة الماضية قدرًا كبيرًا من المنافسة في فئة الكاميرات التي أصبح اسمها مرادفًا لها، ومن أبرز الشركات التي أصبحت تنافس (جو برو) في ميدانها: شركة (دي جي آي) DJI الرائدة في مجال الطائرات المسيرة.

وبالإضافة إلى التصميم الجديد الذي يتميز بشاشة ملونة أمامية، جاءت كاميرا Hero 9 Black بتحسين في كل جانب من الجوانب تقريبًا، إذ أصبحت تقدم دقة أفضل للصور الثابتة والفيديو، وبطارية أكبر، وتثبيت أفضل للفيديو، وغير ذلك المزيد. ومع هذه الميزات، زادت الشركة من سعر الكاميرا ليصبح 449.99 دولارًا أمريكيًا.

وحسَّنت (جو برو) الدقة الإجمالية التي يمكن لكاميرا Hero 9 Black التصوير بها، إذ رفعت الدقة إلى 20 ميجابكسل مقارنةً بدقة 12 ميجابكسل في الإصدار السابق، وأصبح هناك خيار لتصوير الفيديو بدقة 5K مع معدل 30 إطارًا في الثانية، وهناك خيار للتصوير بدقة 4K مع معدل 60 إطارًا في الثانية.

وتأتي الكاميرا الجديدة مع بطارية قابلة للإزالة بسعة 1,720 ميلي أمبير/ الساعة، أي أنها أكبر بنسبة 40 في المئة مقارنةً ببطارية كاميرا Hero 8 Black. وأعادت (جو برو) أيضًا غطاء العدسة الأمامي القابل للإزالة، وهي ميزة كانت مفقودة في طراز 2019، وستبيع الشركة وحدة Max Lens الجديدة مقابل 99 دولارًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهي الوحدة التي تضيف إطارًا أوسع وتسوية أفقية بغض النظر عن اتجاه الكاميرا.

وحسنت الشركة أيضًا الشاشتين، إذ أصبحت الشاشة الأمامية توفر الآن لوحة ملونة كاملة لمعاينة اللقطات، في حين أن الشاشة الخلفية هي شاشة تعمل باللمس، ثم إنها أكبر بقياس 2.27 بوصة، مقارنة بقياس 1.95 بوصة لشاشة الطراز القديم. ومع تكبير الشاشة والبطارية، أصبحت الكاميرا الجديدة أكبر قليلًا من الطرز القديمة.

يُذكر أن كاميرا GoPro Hero 9 Black الجديدة تتوفر اعتبارًا من اليوم بسعر 449.99 دولارًا، أو 349.98 دولارًا عند شرائها من خلال موقع GoPro مع الاشتراك في خدمة (جو برو بلس) GoPro Plus لمدة عام واحد، مع الإشارة إلى أن هذه الخدمة تكلف 50 دولارًا لمدة عام.