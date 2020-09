تشكيلة آبل اللوحية أصبحت أكثر فوضى مع iPad Air

يساعد جهاز (iPad Air) الجديد الذي تم الإعلان عنه حديثًا في جعل تشكيلة آبل اللوحية أكثر فوضى.

ويزيد الجهاز المتميز بشاشة مصممة مثل شاشة (iPad Pro) الأغلى ثمناً مع ميزة إضافية تتمثل في كونه الجهاز الوحيد حتى الآن الذي يحمل معالج (A14 Bionic) الجديد من تعقيد ما كان في يوم من الأيام أكثر منتجات الشركة أناقة.

واعتادت تشكيلة آبل اللوحية أن تكون بسيطة، لكن بدءًا من تقديم (Smart Keyboard) وجهاز (iPad Pro) بقياس 9.7 إنشات في عام 2016، بدأت تشكيلة آيباد تصبح فوضوية.

واعتبارًا من الربيع الماضي، كانت هناك خمسة طرز مختلفة من آيباد، تغطي نوعين مختلفين من الموصلات (Lightning و USB-C) وحتى نوعين مختلفين من القلم الرقمي، حيث إن (Apple Pencil) المحدث يعمل فقط على أجهزة آبل اللوحية الأحدث.

وأصبح الأمر أكثر إرباكًا الآن مع جهاز (iPad Air) الذي أعيد تصوره، والذي أعادت شركة آبل تقديمه في خط إنتاجها مع (iPad mini) الذي تم تحديثه منذ نحو 18 شهرًا.

وكان (iPad Pro) يحمل امتيازات معينة، مثل القدرة على استخدام (Smart Keyboard) و (Apple Pencil) أثناء الاستمتاع بشاشة بدون حواف.

لكن جميع هذه المزايا تقريبًا، باستثناء معدل تحديث الشاشة الأعلى البالغ 120 هرتز على نماذج (iPad Pro) بعد 2018 و (Face ID)، متوفرة على (iPad Air) الجديد.

ويبدأ (iPad Air) أيضًا بسعر أرخص بكثير عند 599 دولار مقارنة بسعر 799 دولار لجهاز (iPad Pro) بقياس 11 إنشًا، ويتميز بمعالج أسرع مع (A14 Bionic).

وتقول آبل: إن شريحة (iPad Air) الجديدة تمنحه تحسينًا بنسبة 40 في المئة في الأداء مقارنةً بجهاز (iPad Air) السابق.

ومن الجدير بالذكر أن (A14 Bionic) عبارة عن شريحة سداسية النواة بينما (A12Z Bionic) عبارة عن شريحة ثمانية النواة مزودة بوحدة معالجة رسومات أسرع ومزايا محددة للاستخدام الشبيه بالحاسب للتطبيقات التي تتطلب الكثير من الرسومات والحسابات.

ولا يزال (iPad Pro) يحتوي على بعض الميزات أكثر من (iPad Air)، حيث لا توجد مجموعة مكبرات الصوت الرباعية في (iPad Air).

ويحتوي (iPad Pro) على خيارات تخزين 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، بينما هناك 256 جيجابايت ضمن (iPad Air).

كما يحتوي (iPad Pro) أيضًا على شاشة (ProMotion) بمعدل تحديث عال، وماسح (LIDAR)، وكاميرا فائقة السرعة في الخلف.

وبخلاف مساحة التخزين، هناك الكثير من المواصفات التي ليس من المحتمل أن تؤثر على الأشياء الأساسية التي يفعلها معظم الأشخاص مع جهاز آيباد.

So now the only advantage of iPad Pro is 120Hz? Better see that new chip in iPad Pro ASAP hah

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 15, 2020