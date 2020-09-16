أمازون تعلن رسميًا عن إطلاق ميزة البودكاست في Amazon Music

أعلنت شركة أمازون اليوم الأربعاء عن إضافة ميزة النشرات الصوتية (بودكاست) إلى خدمة بث الموسيقى الخاصة بها (أمازون ميوزيك) Amazon Music، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركة (سبوتيفاي) Spotify بأكثر من 6 في المئة.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية في بيان: إن المستخدمين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان سيكونون قادرين على بث البودكاست مجانًا عبر جميع مستويات خدمة (أمازون ميوزيك).

وتقدم الشركة للمستخدمين مجموعة من الخيارات المدفوعة والمجانية المدعومة بالإعلانات للوصول إلى خدمة (أمازون ميوزيك). ويحصل عملاء خدمة (برايم) Prime أيضًا على إمكانية الوصول إلى أكثر من مليوني أغنية بدون إعلانات كجزء من عضويتهم البالغة 119 دولارًا سنويًا.

وتُطلق الشركة ميزة البودكاست في حين أصبحت هذه الصناعة تشهد تنافسًا على نحو متزايد. فقد استثمرت شركة (سبوتيفاي) بكثافة في إنتاج البودكاست الأصلي واستحوذت على أربع شركات لتوسيع مكتبتها، ويشمل ذلك: The Ringer، و Gimlet Media، و Anchor، و Parcast. وفي الوقت نفسه، يستضيف تطبيق Podcasts من آبل مجموعة من المحتوى مجانًا، وهو يُثبَّت افتراضيًا على أجهزة آيفون.

وستقدم الشركة للمستمعين محتوًى أصليًا ومنسقًا. وستضم خدمة بث الموسيقى التابعة لها برامج بودكاست شهيرة، مثل: Radiolab، وPlanet Money، وCrime Junkie، بالإضافة إلى العروض الأصلية المنتجة حصريًا للخدمة التي يستضيفها المشاهير، مثل المنتج (دي.جي. خالد)، والممثل (ويل سميث)، والمذيع الرياضي (دان باتريك)، والموسيقية (بيكي جي). وابتداءً من شهر شباط/ فبراير، ستصبح أمازون الوكيل الحصري لـ Disgraceland، وهو برنامج بودكاست شهير.

وسيُظهر برنامج البودكاست المتعدد الوسائط الذي تستضيفه (بكي جي) تكاملًا جديدًا بين خدمتي (أمازون ميوزيك)، و(تويتش)، وهو التكامل الذي أُعلن عنه في وقت سابق من الشهر الحالي. وتتيح هذه الميزة للموسيقيين ربط ملفاتهم الشخصية على موقع الفيديو المملوك للشركة أمازون بخدمة البث، مما يتيح للمستخدمين مشاهدة محتوى تويتش المباشر في تطبيق الموسيقى.

وقالت الشركة: إن أجهزة (إيكو) Echo التي تُنشَّط صوتيًا والتابعة لها ستسحب المحتوى من مكتبة موسيقى أمازون عندما يطلب المستخدمون من أجهزتهم تشغيل البودكاست.