أفضل 3 تطبيقات يمكنك تحميلها من خارج جوجل بلاي

متجر جوجل بلاي هو بلا شك أفضل مكان للحصول على التطبيقات للأجهزة العاملة بنظام أندرويد حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المطورين الأكثر شهرة ومزايا الأمان الخاصة به من الدرجة الأولى، ولا يمكنك ببساطة الحصول على التجربة ذاتها في أي مكان.

ومع ذلك هذا لا يعني أن جوجل بلاي يضم كل التطبيقات والألعاب المتاحة للتنزيل على الإنترنت، حيث يوجد تطبيقات جيدة غير مسموح بها في متجر جوجل بلاي لسبب أو لآخر، وفيما يلي أفضل تطبيقات أندرويد التي قد ترغب في تحميلها من خارج جوجل بلاي الضخم.

(APKMirror) هو موقع ويب تقنيًا وليس تطبيقًا، ومع ذلك، فإنه يحتوي على مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تحميلها بشكل جانبي، والوظيفة الأكبر والأكثر فائدة له هي تجربة إصدارات جديدة أو تجريبية من التطبيقات التي يمكنك الحصول عليها بانتظام على متجر جوجل بلاي قبل أن تصل إلى المتجر، كما يمكنك العثور على نسخة قديمة من تطبيق أو لعبة تعمل بشكل أفضل من الإصدار الجديد، إنه موقع ويب موثوق به للغاية لملفات (APK) ولا يجب أن تقلق أبدًا بشأن أشياء مثل البرامج الضارة أو أي شيء من هذا القبيل.

اعتاد (Cerberus) أن يكون أحد أفضل تطبيقات (Find My Phone) في متجر جوجل بلاي الكبير، ومع ذلك، قامت جوجل بتعديل بعض قواعدها فيما يتعلق ببعض الأذونات، وتم تشغيل (Cerberus) بشكل موجز، ومع ذلك، لا يزال التطبيق موجودًا على موقعه الرسمي على الويب، ولا يزال خيارًا جيدًا بشكل معقول لفئته، حيث يمكنه التقاط صور للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى هاتفك ويظهر لك موقع هاتفك ويرسله لك ويقوم بجميع أنواع الوظائف الأخرى، لكن هناك تكلفة اشتراك مطلوبة تتراوح من 5 دولارات في السنة (لجهاز واحد) إلى 43 دولارًا في السنة (لما يصل إلى عشرة أجهزة).

(F-Droid) هو تطبيق ممتاز للتحميل الجانبي، فهو متجر تطبيقات مشابه لمتجر جوجل بلاي الضخم، ومع ذلك، فإن هذا التطبيق يحتوي فقط على تطبيقات FOSS (برامج مجانية ومفتوحة المصدر). ويعد مكانًا رائعًا لأولئك المهتمين بالخصوصية والأمان – لأن كل تطبيق يجب أن ينشر كود مفتوح المصدر في مكان ما على الإنترنت – ولن تجد الكثير من التطبيقات الشائعة هنا ولكن يمكنك العثور على الكثير من الأدوات البسيطة التي من شأنها أن تحل محل التطبيقات الأقل موثوقية على متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى ذلك، فإن (F-Droid) سهل الاستخدام نسبيًا ويبدو جيدًا.