ستوفر لك أفضل برامج معالجة النصوص المجانية طريقة بسيطة وسهلة لإنشاء مستندات مألوفة دون الحاجة إلى شراء ترخيص أو الاشتراك لاستخدامه.

قد تكون قادرًا على الإدارة بدون أداة جداول بيانات أو أي شيء لعمل عرض شرائح، لكن المستندات النصية لا مفر منها، وفي حين أن هناك بعض برامج معالجة النصوص الجيدة والمجانية، فهي تميل إلى عدم امتلاك العديد من المزايا مثل البرامج المدفوعة، كما يمكن أن تكون هناك مشكلات في التوافق مع نقل تنسيقات المستندات بين الأنظمة الأساسية للبرامج.

نحن هنا نبحث في أفضل برامج معالجة النصوص التي يمكن استخدامها في وضع عدم الاتصال – مفيدة بشكل خاص للكتابة الخالية من الإلهاء – ولكن هناك أيضًا العديد من الأدوات الممتازة المستندة إلى المتصفح التي يجب مراعاتها إذا كنت تفضل الكتابة عبر الإنترنت.

يعد مُحرر مستندات جوجل (Google docs) الخيار الأكثر وضوحًا، وله ميزة حفظ عملك تلقائيًا حتى لا تقلق إذا فشل الاتصال، إنه أيضًا اختيار جيد للعمل التعاوني، ويعني أنك لست مضطرًا إلى تحميل العمل إلى خدمة تخزين سحابية منفصلة، ومع ذلك، فإنه يحتوي على مجموعة محدودة من النماذج ولا توجد طريقة لاستيراد المحتوى من تطبيقات جوجل الأخرى.

أما بالنسبة إلى المزايا المطلقة، فلا يزال من الصعب التغلب على (Microsoft Word)، على الرغم من أنه ليس مجانيًا مثل الأدوات المدرجة أدناه، فإن أحدث إصدار يتكامل تمامًا مع (Microsoft OneDrive)، ويتيح لك نقل المواد بسلاسة بين مجموعة تطبيقات (Microsoft 365) بأكملها.

أبرز برامج معالجة النصوص المجانية في عام 2020:

نظام التشغيل: ويندوز وماك و(Linux).

يتلقى برنامج معالجة النصوص المجاني (LibreOffice) تحديثات بشكل مستمر، ولديه قاعدة مستخدمين حيوية، لذلك نحن نميل إلى الاعتماد عليه، كما أنه نظير لبرنامج (Microsoft Word) ويعج بالمزايا كما يحوي على جميع الأدوات التي قد تحتاجها لأي عمل نصي.

نظام التشغيل: ويندوز وماك و(Linux).

إذا كنت قد استخدمت إصدارًا حديثًا من (Microsoft Word)، فلن يكون هناك منحنى تعليمي عند التبديل إلى هذا البرنامج، حيث يتصرف برنامج معالجة النصوص المجاني هذا تمامًا مثل نظيره المتميز (Microsoft Word)، ويوفر مساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 1 جيجابايت.

يمنحك اختيار البرنامج للقوالب المثبتة عليه كل ما تحتاجه لأنواع المستندات الشائعة، ويمكنك بسهولة إنشاء قوالبك الخاصة للمهام المخصصة، كما أن البرنامج متوافق مع كل تنسيق الملفات النصية التي يمكنك التفكير فيها، بما في ذلك الإصدارات الحالية والقديمة من (Microsoft Word).

نظام التشغيل: ويندوز وماك و(Linux).

إذا كنت ترغب ببساطة في صياغة بعض الكلمات دون القلق بشأن التنسيق، فيمكنك فقط استخدام تطبيق (Notepad) المدمج في نظام ويندوز، ولكن (FocusWriter) مليء بالأدوات الذكية التي ستساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد دون أي عوائق. وكما يوحي الاسم، فإن برنامج (FocusWriter) يحجب كل مصادر التشتيت حتى تتمكن من إعطاء المسودة الأولى المهمة انتباهك الكامل، حيث إن البرنامج يعرض صفحة فارغة في الاستخدام العادي – لا تظهر أشرطة الأدوات إلا إذا قمت بتحريك مؤشر الماوس إلى حافة الشاشة – كما يملك ميزة رائعة وهي إخفاء كل ما يوجد في الخلفية باستثناء الفقرة أو الجملة الحالية.