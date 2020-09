آبل ترد على انتقاد سبوتيفاي لتجميعة Apple One

انتقدت شركة سبوتيفاي لبث الموسيقى منافستها شركة آبل قائلة: إن عرض تجميعة الاشتراك الجديدة (Apple One) من الشركة المصنعة لهواتف آيفون يسيء استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال تفضيل خدمة (Apple Music) الخاصة بها.

وقالت سبوتيفاي: إن تجميعة (Apple One) تشكل ضررًا لخدمات بث الموسيقى من المنافسين.

وتتقاضى سبوتيفاي وآبل 10 دولارات شهريًا مقابل خدمة الموسيقى، لكن سعر تجميعة (Apple One) – التي تأتي مع خدمات أخرى، مثل التلفزيون أو ألعاب الفيديو – يبدأ من 15 دولار في الشهر.

وتتضمن التجميعة (Apple Music) و (Apple TV Plus) و (Apple Arcade) و (Apple News Plus) وخدمة التخزين (iCloud)، وتمنح آبل العملاء خيارات مختلفة للجمع بين خدماتها المختلفة في تجميعة (Apple One).

وقالت سبوتيفاي: ندعو سلطات المنافسة إلى التصرف بشكل عاجل لتقييد سلوك آبل المضاد للمنافسة، الذي قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمجتمع المطورين ويهدد حرياتنا الجماعية للاستماع والتعلم والإبداع والاتصال إذا ترك دون رادع.

وقالت شركة آبل في بيان: إن التجميعة تستهدف المستخدمين الحاليين لخدماتها، ويمكن للعملاء الاستمتاع ببدائل لكل خدمة من خدمات آبل، ويمكنك الإلغاء في أي وقت.

وأضافت “نقدم (Apple One) لأنها تمثل قيمة للعملاء وطريقة بسيطة للوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات اشتراك آبل، ونوصي بالخطة التي توفر لك أكبر قدر من المال بناءً على الاشتراكات التي لديك، وهي مثالية لأي شخص يحب أيًا من خدماتنا ويريد الحصول على المزيد بتكلفة أقل، وتتوفر أيضًا خدمات محددة مدرجة في (Apple One) للاستمتاع بها على أجهزة غير تابعة لآبل”.

وأعلنت شركة آبل في شهر يونيو الماضي أن (Apple Music) قد تجاوزت 60 مليون مشترك، بينما أعلنت شركة سبوتيفاي في شهر يونيو من هذا العام أن عدد المشتركين تجاوز 138 مليون مشترك.

يذكر أن آبل، الشركة الأكثر قيمة في العالم، تتعرض حاليًا للهجوم من شركة (Epic Games) المطورة للعبة فورتنايت (Fortnite) في معركة قانونية.

لكن (Epic Games) لم تكن أول من اتهم آبل بإساءة استخدام القوة الاحتكارية، حيث سبقتها إلى ذلك شركة سبوتيفاي التي ساعدت شكواها في إطلاق تحقيقات رسمية في الاتحاد الأوروبي ضد آبل وممارساتها.