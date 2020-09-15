xCloud من مايكروسوفت لديها أكثر من 150 لعبة

كشفت شركة مايكروسوفت أن لديها أكثر من 150 لعبة للبث من خلال خدمة الاشتراك (Xbox Game Pass Ultimate).

ومن المفترض إطلاق خدمة بث الألعاب المعروفة سابقًا باسم (xCloud) اليوم – الموافق 15 سبتمبر – للأجهزة اللوحية والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

ويتم تجميع (xCloud) مع (Xbox Game Pass Ultimate) كميزة لبث الألعاب، وتطلق مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق (Xbox Game Pass) على أندرويد في 22 دولة.

وتشمل تلك الدول النمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتفتقد قائمة الألعاب المكونة من أكثر من 150 لعبة لألعاب (Play) الخاصة بشركة (EA)، وكشفت مايكروسوفت الأسبوع الماضي أنها تضيف (EA Play) إلى (Xbox Game Pass Ultimate)، لكن الألعاب لن تكون متاحة على (xCloud) حتى وقت لاحق.

وتعمل عملاقة البرمجيات أيضًا على تحسين (xCloud) باستخدام أدوات التحكم باللمس للألعاب، وستكون اللعبة الأولى التي سيتم إطلاقها باستخدام عناصر التحكم باللمس هي (Minecraft Dungeons)، مع دعم التحكم في حجم أدوات التحكم الكبرى التي تظهر على الشاشة.

وسبق أن عرضت مايكروسوفت عناصر التحكم باللمس في (Gears 5)، وتمكن مختبرو (xCloud) من الوصول إلى عناصر التحكم باللمس بالنسبة للعبة (Hellblade: Senua’s Sacrifice) لمدة شهر تقريبًا، ومن المتوقع حصول المزيد من الألعاب على ميزة عناصر التحكم باللمس في الأشهر المقبلة.

ولن تكون خدمة (xCloud) متاحة على أجهزة آيفون أو آيباد في البداية، وذلك بسبب حظر شركة آبل لخدمات مثل (xCloud).

وقامت آبل بإجراء تعديل لقواعد متجر تطبيقاتها الأسبوع الماضي، مما سمح لخدمات بث الألعاب، مثل (xCloud) أو (Stadia) بالوجود ضمن (iOS) أو (iPadOS).

وتريد آبل من شركات، مثل مايكروسوفت، أن ترسل ألعابها بشكل فردي كتطبيقات منفصلة باستخدام تقنية البث الخاصة بها.

ولم تكن مايكروسوفت راضية عن هذا المطلب، وليس من الواضح كونها ستجمع في النهاية بعض الألعاب وتبثها عبر أجهزة آيفون أو آيباد.

ووصفت مايكروسوفت خطوة آبل بأنها تجربة سيئة للعملاء، مشيرة إلى أن تطبيقات بث الأفلام أو الأغاني لا تضطر إلى تجميع المحتوى بشكل فردي في تطبيقات منفصلة.