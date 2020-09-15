OnePlus Buds تنتهك علامة آبل التجارية

دافع متحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) عن مصادرة الوكالة لما يصل إلى 2000 وحدة من سماعات (OnePlus Buds) في مطار جون كنيدي يوم 31 أغسطس.

ونشر مكتب إدارة الجمارك وحماية الحدود بيان صحفي حول عملية المصادرة، ووصف سماعات (OnePlus Buds) بأنها سماعات آبل (AirPods) مزيفة، مما أثار موجة من الجدل.

وبدا الأمر وكأنه خطأ محتمل من قبل ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الذين لم يدركوا أنهم كانوا يحظرون منتجًا أصليًا، لكن يبدو أن تصريح إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يستبعد أن يكون هذا خطأ.

ومن غير الواضح سبب تعرض سماعات (OnePlus Buds) لهذا الأمر بعد أسابيع من طرحها للبيع في الولايات المتحدة، في حين أن منتجات (AirPods) المقلدة تغمر السوق.

وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية: قرر أحد متخصصي الاستيراد في مكتب إدارة الجمارك وحماية الحدود أن سماعات الأذن المعنية تبدو وكأنها تنتهك علامة آبل التجارية عند فحص الشحنة المعنية.

وأضاف “تمتلك شركة آبل علامات تجارية خاصة بسماعات الأذن، وقد سجلت تلك العلامات التجارية مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية”.

ووفقًا للمتحدث، فإن علامات آبل التجارية الخاصة بسماعات الأذن تغطي المظهر العام للمنتج، وبناءً على هذا الأمر، فقد صادر ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار جون كنيدي الشحنة.

وقال العديد من الأشخاص: ألا يمكن لضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ملاحظة أن سماعات (OnePlus Buds) هي منتج أصلي وليس مزيف يتظاهر بأنه (AirPods) من خلال النظر إلى علبة التجزئة والعلامات التجارية.

ورد المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن هذه الأسئلة قائلًا: مصادرة إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لسماعات الأذن المعنية لا علاقة لها بالصور أو اللغة الموجودة على علبة التجزئة، ولا يتعين على الشركة وضع علامة نصية أو تصميم آبل على منتجاتها لانتهاك هذه العلامات التجارية.

ووفقًا للمتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن شركة ون بلس أو أي شخص استورد سماعات (OnePlus Buds) ستتاح له العديد من الفرص من خلال عملية التحكيم لتقديم دليل على أن منتجهم لا ينتهك العلامات التجارية المسجلة ذات الصلة.

يذكر أن شركة آبل نفسها لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد ون بلس بسبب سماعات (OnePlus Buds)، ولا تزال سماعات أذن ون بلس معروضة للبيع عبر الشركة والعديد من بائعي التجزئة الأمريكيين.

وليس من الواضح كون إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تخطط لمصادرة الشحنات المستقبلية.