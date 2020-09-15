iPhone 12 لن يدعم معدل التحديث 120 هرتز

قال المحلل الشهير مينغ تشي كو (Ming-Chi Kuo): إن تشكيلة هواتف (iPhone 12) من آبل لن تدعم معدل التحديث 120 هرتز نظرًا لاعتبارات عمر البطارية.

ويتوقع كو في مذكرة بحثية أن يظهر معدل التحديث 120 هرتز لأول مرة على أجهزة هواتف آيفون لعام 2021 بتقنية العرض المنخفضة الطاقة (LTPO).

وتحافظ شركة آبل على معدل التحديث التقليدي 60 هرتز لأجهزة آيفون لمدة عام كامل آخر.

وتعد هذه أخبار مخيبة لآمال محبي آبل إلى حد كبير، وذلك بالنظر إلى أن معظم هواتف أندرويد الحديثة تستخدم الآن شاشات بمعدل تحديث يتراوح بين 90 هرتز و 120 هرتز.

وتُعد الاستجابة السلسة للشاشات العالية التحديث إضافة مهمة لتجربة المستخدم ويمكن أن تجعل اللعب أكثر متعة.

وأوضح كو أن جهاز (iPhone 12) بحجم 5.4 إنشات سيحتوي على نتوء أضيق قليلاً لعرض المعلومات بشكل مناسب في الزوايا العلوية اليسرى واليمنى، مثل الوقت وقوة الإشارة.

ويقال: إن بقية المجموعة لها حجم النتوء نفسه مثل نماذج العام الماضي (iPhone 11).

وتدعم تشكيلة (iPhone 12) بأكملها شبكة الجيل الخامس، مع توفر نسختين من كل نموذج، على أن تبدأ شحنات الهواتف الداعمة لمعيار (sub-6GHz) بالوصول أولًا.

ويشمل ذلك كلاً من (sub-6GHz) فقط و (sub-6GHz) بالإضافة إلى (mmWave) لهاتف (iPhone 12) بقياس 5.4 إنشات وهاتف (iPhone 12 Max) بقياس 6.1 إنشات وهاتف (iPhone 12 Pro) بقياس 6.1 إنشات وهاتف (iPhone 12 Pro Max) بقياس 6.7 إنشات.

ويتوقع المحلل أن يركز حدث آبل اليوم على نماذج الساعة الذكية (Apple Watch) وحاسب (iPad Air) الجديد.

ويشير إلى أنه من المتوقع أن تتمتع نماذج (Apple Watch) الجديدة بشكل مماثل لساعة (Apple Watch Series 5)، مع ميزة رئيسية جديدة، وهي استشعار الأكسجين في الدم.

ويعتقد كو أن (Apple Watch) لن تحصل على عملية إعادة تصميم كبرى حتى النصف الثاني من عام 2021 على أقرب تقدير.

وتماشيًا مع الشائعات السابقة، قال كو: إن (iPad Air) الجديد سيحتوي على (Touch ID) مدمج في زر الطاقة الجانبي، مما يمهد الطريق على ما يبدو لتصميم الشاشة الكاملة مثل (iPad Pro).

ويتوقع كو أن تتبنى المزيد من نماذج حواسيب آيباد هذه الميزة بدءًا من عام 2021.