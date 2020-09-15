600 مليون مستخدم يوميًا لنسخة تيك توك الصينية

قال مسؤول تنفيذي في شركة بايت دانس (ByteDance): إن النسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير تيك توك (TikTok) المسماة (Douyin) قد وصلت إلى 600 مليون مستخدم نشط يوميًا في شهر أغسطس، أي بزيادة بنسبة 50 في المئة منذ بداية العام.

ولا يستطيع المستخدمون في الصين الوصول إلى تطبيق تيك توك، الذي يحظى بشعبية كبرى بين المراهقين في جميع أنحاء العالم، والذي أصبح موضوع لخلاف كبير بين بكين وواشنطن بشأن المخاوف الأمنية، لكن يمكنهم استخدام (Douyin)، وهو مشابه في التصميم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بايت دانس في الصين، كيلي تشانغ (Kelly Zhang)، خلال مؤتمر عبر الإنترنت: إن أكثر من 22 مليون صانع محتوى لتطبيق (Duyin) – البالغ من العمر أربع سنوات – قد حققوا ما مجموعه 41.7 مليار يوان (6.15 مليارات دولار) خلال العام الماضي.

وأضافت “يهدف (Duyin) إلى مساعدتهم على مضاعفة هذا الدخل خلال العام المقبل”.

ويأتي رقم 600 مليون مستخدم نشط يوميًا لتطبيق (Duyin) في الوقت الذي يواجه فيه تيك توك حظراً محتملاً في الولايات المتحدة من إدارة ترامب، التي تريد من بايت دانس بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وقالت شركة أوراكل: إنها ستتعاون مع بايت دانس، مما قد يساعد في استمرار تيك توك في العمل في الولايات المتحدة.

ومثل تيك توك، يسمح (Douyin) للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر وإجراء عمليات شراء داخل التطبيق.

ويُعد حاليًا أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شيوعًا في الصين ويُنظر إلى نموه على أنه مؤشر على التطور المحتمل لتيك توك.

وبالمقارنة، قال تطبيق المراسلة الصيني (WeChat)، المملوك لشركة تينسنت: إن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون التطبيق كل يوم في عام 2018.

وكان لدى الصين 1.6 مليار مستخدم نشط للإنترنت عبر الهاتف المحمول شهريًا اعتبارًا من شهر مايو، وفقًا لشركة أبحاث السوق (QuestMobile).

وأفادت وكالة رويترز أن بايت دانس تدرس إدراج نشاطها التجاري الصيني في هونج كونج أو شنغهاي، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وبدأت خطة الإدراج هذه بعد أن بدأ المنظمون الأمريكيون بمراجعة استحواذ بايت دانس على (Musical.ly) العام الماضي.

وقالت مصادر لوكالة رويترز: إن الجزء الأكبر من إيرادات بايت دانس يأتي من الصين، لا سيما من دخل الإعلانات على (Douyin) ومجمع الأخبار الصيني (Jinri Toutiao).