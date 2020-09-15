ويندوز 10 يفرض الآن تثبيت إحدى أكثر أدواته إثارة للانقسام

يبدو أن آخر تحديث ويندوز 10 الجديد يقوم بتثبيت متصفح مايكروسوفت إيدج بالقوة على أجهزة المستخدمين – سواء أرادوا ذلك أم لا.

حيث أصدرت مايكروسوفت تحديثين جديدين لنظام التشغيل ويندوز 10 تقول أنه يجب تثبيتهما من قبل جميع المستخدمين، ولكن سيتم تثبيت متصفح الشركة كجزء من هذه التحديثات.

تم تحديد التنزيل في (Windows Update) على أنه (2020-08 Microsoft Edge Update) لنظام التشغيل ويندوز 10 الإصدار 2004 (KB4576754)، ويؤثر على إصدارات ويندوز 10 1809 و1903 و1909 و2004. والتحديث الثاني المسمى (KB4576753) مخصص حصريًا لنظام التشغيل ويندوز 10 1803 وسيتم أيضًا تثبيت مايكروسوفت إيدج الجديد.

يبدو أن هذه الخطوة جزء من خطط صانعي ويندوز 10 لإزالة (Microsoft Edge Legacy) باستخدام متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد. وتقول مايكروسوفت إنه سيتم تثبيت أحدث إصدار عندما يبدأ المستخدمون تشغيل إيدج لأول مرة، وسيتم نقل بيانات المستخدم من الإصدارات القديمة من المتصفح.

يتضمن ذلك قائمة ابدأ والاختصارات وشريط المهام والاختصارات على الرغم من أن مايكروسوفت إيدج الجديد سيتم تثبيته على شريط المهام وسيحتوي على اختصار مضاف إلى سطح المكتب.

يمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد، ولكنه سيتضمن الخوض في وظائف (سطر الأوامر)، لذلك قد يكون من الأفضل تركه في الوقت الحالي.

تحاول شركة مايكروسوفت بشكل يائس دفع المستخدمين نحو متصفح إيدج الخاص بها حيث تتطلع الشركة إلى مواكبة المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم ومتصفح سفاري من آبل ومتصفح فايرفوكس، كما تظهر أحدث الأرقام من (Netmarketshare) أن متصفح إيدج يأتي في المركز الثالث خلف متصفح جوجل كروم ومتصفح فايرفوكس من حيث عدد المستخدمين، حيث استحوذ على 7.23 في المئة من المستخدمين العالميين.

كما تضمنت هذه الدفعة من التحديثات إشارة إلى الحنين إلى الماضي، مع (Edge 85) بما في ذلك وضع جديد يحاكي (Internet Explorer) حتى تتمكن من تصفح مواقع الويب القديمة التي لن تعمل في المتصفحات الحديثة.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة أيضًا لإطلاق أداة مدمجة لمقارنة الأسعار وميزات الملء التلقائي للقسيمة إلى متصفح إيدج لجعلها أكثر جاذبية للمتسوقين عبر الإنترنت.