كيف يمكنك تتبع استهلاك البيانات في هاتف أندرويد؟

تطورت الهواتف الذكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وزاد اعتمادنا عليها في أداء المهام اليومية، لذلك زاد عدد التطبيقات التي نستخدمها يوميًا، ومعظم هذه التطبيقات تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لكي تعمل، لذلك يعاني الكثيرون من ارتفاع قيمة فواتير هواتفهم، والأمر نفسه ينطبق أيضًا على الذين يستخدمون خطوطًا سابقة الدفع، حيث تنتهي باقات الاشتراك قبل موعدها، والسبب واحد، وهو زيادة استهلاك بيانات الإنترنت للشبكة الخليوية.

توفر خطة البيانات في الهاتف حدًا للاستهلاك لا يمكن تجاوزه، حيث يوجد سعر لكل ميجابايت تستخدمه، وفي بعض البلدان تكون خطة البيانات باهظة الثمن، وللتغلب على هذه المشكلة يجب عليك مراقبة استخدام البيانات عن كثب لتجنب انتهاء الباقة قبل موعد التجديد، أو أسعار الفواتير المرتفعة.

تحتوي جميع هواتف أندرويد على مجموعة أدوات مدمجة تتيح لك تتبع استخدام البيانات بسهولة، كما يتيح لك العديد من الهواتف أيضًا إعداد حدود للاستخدام والحصول على إشعارات تحذيرية لمساعدتك على تجنب استخدام الكثير من البيانات.



فيلي يلي كيفية تتبع استهلاك خطة البيانات في هاتف أندرويد:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد

يختلف موقع إعدادات (استخدام البيانات) Data Usage وفقًا لطراز جهازك، والشركة المصنعة له، ولكن الأدوات هي نفسها في الغالب.وللتغلب على ذلك؛ اكتب في شريط البحث الموجود داخل شاشة الإعدادات عبارة (Data Usage).

إذا كنت تستخدم هاتف أوبو، بعد الانتقال إلى الإعدادات، اضغط على خيار (بطاقة SIM وبيانات الهاتف) SIM Card & Mobile Data.

اضغط على خيار (استخدام بيانات) Data Usage.

في الجزء العلوي من الشاشة؛ سترى مقدار البيانات التي استخدمتها هذا الشهر.

ولمعرفة التطبيقات التي تستخدم معظم البيانات اضغط على خيار (استخدام بيانات الهاتف) Mobile Data Usage.

سترى رسمًا بيانيًا وقائمة التطبيقات مرتبة حسب استخدام البيانات.

لمنع تطبيق معين من استخدام بيانات الهاتف، اضغط عليه.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (بيانات الخلفية) Background Data، ثم اضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع إيقاف التشغيل. سيمنع هذا التطبيق من استخدام البيانات أثناء عمله في الخلفية، ولكنه سيظل يستخدم البيانات إذا فتحت التطبيق.

الخطوة الثانية التي يمكنك القيام بها؛ هي إعداد حدود لاستهلاك البيانات في هاتفك:

ستساعدك هذه الخطوة على إعداد حد معين لاستهلاك البيانات بحيث تصلك إشعارات فورية عندما يصل استهلاك البيانات إلى هذا الحد، ولتفعيل ذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (بطاقة SIM وبيانات الهاتف) SIM Card & Mobile Data.

اضغط على خيار (استخدام بيانات) Data Usage.

اضغط على خيار (حد بيانات الهاتف) Mobile data limit، ومن هنا يمكنك تعيين حد للاستهلاك البيانات يوميًا، أو شهريًا.

اضغط على خيار (الحد اليومي لبيانات الهاتف) Daily Mobile data limit، ثم اختر قيمة حسب خطة البيانات التي تعمل عليها. ستظهر لك رسالة تحذيرية توضح أنه سيتم إيقاف تشغيل بيانات الهاتف تمامًا عندما تصل إلى هذا الحد، اضغط على خيار (موافق) Ok.