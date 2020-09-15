كيف تشاهد حدث آبل Time Flies اليوم؟

على الرغم من أن الجدول الزمني لإصدار منتجات آبل يبدو متزعزعًا بسبب انتشار وباء كورونا وما تلاه من عمليات الحجر الصحي، ما زلنا سنشهد بعض الأدوات الجديدة الممتعة اليوم، لكن أين ومتى يتم بث حدث آبل Time Flies اليوم؟

نظرًا لأن حدث آبل Time Flies هو حدث افتراضي ولا شك أنه يتم تسجيله مسبقًا من (Apple Park)، لذا فلديك عدد من الطرق المختلفة لمشاهدة الحدث، وقبل أن نصل إلى ذلك، فلنتحدث عن اللوجستيات، حيث ينطلق حدث آبل في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) أو الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة حدث آبل Time Flies على الشاشة الكبيرة – على الأقل شيء أكبر من الحاسب المحمول أو الهاتف – فيمكنك بثه مباشرةً من خلال تطبيق (Apple TV)، ولن تحتاج إلى اشتراك في (Apple TV).

بخلاف ذلك، إذا كنت ترغب في اتباع الطريقة الكلاسيكية، فيمكنك فقط فتح قناة آبل على يوتيوب وتعيين تذكير بسيط بالحدث، كما يمكنك دائمًا الوصول إلى موقع ويب الخاص بشركة آبل لعرض البث المباشر لحدث Time Flies الخاص بالشركة.

إن أي خيار يتيح لك وضع حدث آبل Time Flies على شاشة ثانوية مثل جهاز آيباد أو التلفاز أو أي شيء آخر هو الخيار المثالي، حيث يتيح لك ذلك استخدام الحاسب المحمول للعمل أو إيقاف تشغيله أو إرسال تغريدات مباشرة خلال متابعة الحدث.

ومن المتوقع أن يكون التركيز على الطراز الجديد من جهاز iPad Air اللوحي كبيرًا في حدث آبل، ووفقًا لتقارير عديدة خلال الشهر الماضي، قامت آبل بإعادة تصميم الجهاز بشكل كبير لتجعله شبيهًا بجهاز iPad Pro 2019، ووفقًا للتسريبات من المتوقع أن يأتي جهاز iPad Air بحافات مشابهة لتلك الموجودة في طرز iPad Pro، ومنفذ USB بدلًا من منفذ Lightning، وشاشة بقياس 11 بوصة، بدلًا من 10.5 بوصات، ومستشعر Touch ID مدمج في الزر الجانبي للجهاز.

كما من المتوقع أيضًا أن يتضمن حدث آبل الإعلان عن الجيل الجديد من ساعة آبل الذكية (Watch Series 6)، وتشير التسريبات إلى أن الطراز الجديد من الساعة الذكية سيُركز بشكل كبير في الميزات الصحية الجديدة، مثل: إضافة ميزة جديدة تتيح اكتشاف مستوى الأكسجين في الدم، وستعمل هذه الميزة بشكل مشابه لميزات إشعارات معدل ضربات القلب من خلال إرسال إشعار للمستخدم إذا انخفض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من حد معين، بالإضافة إلى تحسين ميزة مخطط كهربية القلب في الساعة الذكية.