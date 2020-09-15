يتيح لك الإصدار الجديد من نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 تحسين تجربة التنقل والاستكشاف في مكتبة الصور في هاتف آيفون أو جهاز آيباد من خلال ميزة (التصفية والفرز) Filter and sort، حيث تتيح لك خيارات التصفية الجديدة عرض صورك في مجموعات حسب المفضلة، أو الصور المعدلة، أو جميع الصور، أو مقاطع الفيديو، كما يمكنك فرز أي من ألبوماتك ومنها: الألبومات المشتركة، لتظهر بالترتيب من الأقدم إلى الأحدث أو العكس. مما يتيح لك التنقل في مكتبة الصور الخاصة بك بسرعة والعثور على ما تبحث عنه بسهولة.



إليك كيفية العثور على الصور بسرعة باستخدام ميزة التصفية في iOS 14:

انتقل إلى تطبيق (الصور) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (المكتبة) Library في أسفل الزاوية اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (كل الصور) All ‌Photos‌ في أسفل الزاوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، ثم اختر (تصفية) Filter، من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

ستظهر لك قائمة خيارات تضم: (الصور المفضلة) Favorites، و(الصور المعدلة) Edited، و(الصور) ‌Photos‌، و (مقاطع الفيديو) Videos، ومن هنا يمكنك تحديد المجموعة التي تريد البحث خلالها، كما يمكنك تحديد أكثر من مجموعة في الوقت نفسه.



اضغط على خيار (تم) Done للعودة إلى صورك التي تمت تصفيتها الآن، حيث يمكنك البحث فيها بسهولة.

الجدير بالذكر أن إطلاق الإصدارات النهائية من iOS 14 و (iPadOS 14) مع هواتف آيفون 12 الجديدة سيكون في هذا الخريف، ولكن إذا كنت لا تريد الانتظار كل هذا الوقت، يمكنك تنزيل الإصدار التجريبي العام من iOS 14 اليوم وتجربته بنفسك، فقط تذكر أن هذا إصدار تجريبي من البرنامج، ومن المحتمل أن تصادف بعض المشاكل أثناء تجربة الميزات الجديدة.

للمشاركة في الإصدارات التجريبية العامة من iOS 14 و (iPadOS 14)، يلزمك الاشتراك في برنامج (Apple Beta Software) في موقع آبل على الويب، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث البرنامج) Software Update ثم اختر (تنزيل وتثبيت) Download and Install في الجزء السفلي من الشاشة.

وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا تثبيت التحديث من خلال (iTunes) عن طريق توصيل جهازك بالحاسوب، وأيًا كانت الطريقة التي تختارها، فقط تأكد من حفظ نسخة احتياطية من بياناتك قبل تثبيت التحديث.