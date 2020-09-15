كل ما هو جديد في One UI 3.0 من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج عن إصدار تجريبي لمطوري One UI 3.0 استنادًا إلى أندرويد 11 الشهر الماضي والمتوفر في سلسلة (Galaxy S20)، ولم نسمع عن أي مزايا أو تغيير معين في ذلك الوقت، لكننا حصلنا أخيرًا على قائمة شاملة من الإضافات والتعديلات.

نشر مستخدم تويتر الذي يحمل اسم (Samsung Rydah) تغييرات في One UI 3.0 في وقت سابق اليوم، حيث تضم قائمة التغيرات التالي:

الشاشة الرئيسية:

لمس التطبيق مع الاستمرار لإضافة أداة مرتبطة.

يمكن إيقاف تشغيل الشاشة بالنقر المزدوج على منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية، حيث يمكن تفعيل ذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم المزايا المتقدمة ثم الحركات والإيماءات.

قفل الشاشة:

تحوي شاشة التأمين الديناميكية الآن على المزيد من الفئات، ويمكنك تحديد أكثر من فئة.

تم تحسين أدوات قفل الشاشة.

لوحة التحكم السريعة:

يمكن للمستخدم مشاهدة المحادثات والوسائط بشكل أكثر ملاءمة في الأقسام الخاصة بها عند التمرير لأسفل من أعلى الشاشة.

AOD:

تم تحسين أدوات (Always On Display).

إمكانية الوصول:

يمكن الحصول على وصول سريع إلى أهم إعدادات إمكانية الوصول أثناء إعداد الجهاز.

الحصول على مزايا إمكانية الوصول الموصى بها بناءً على ما تستخدمه.

تعيين اختصار إمكانية الوصول بسهولة أكبر في الإعدادات.

تعمل أجهزة الكشف عن الصوت الآن مع أجهزة (SmartThings) مثل أجهزة التلفاز والأضواء لتمنح تنبيهات أكثر وضوحًا عندما يرن جرس الباب أو يبكي الطفل.

لوحة مفاتيح سامسونج:

يمكن العثور على إعدادات لوحة المفاتيح الخاصة بشركة سامسونج بسهولة أكبر ضمن الإدارة العامة في الإعدادات، فقد تمت إعادة تنظيم الإعدادات لوضع الإعدادات الأكثر أهمية أولاً.

Samsung Dex:

من التغيرات الجديدة أيضًا في One UI 3.0 هي إمكانية الاتصال بأجهزة التلفزيون المدعومة لاسلكيًا.

تتيح الإيماءات المتعددة على لوحة اللمس الجديدة تغيير تكبير الشاشة وحجم الخط بسهولة أكبر.

الإنترنت:

من التغييرات الجديدة في One UI 3.0 إضافة إمكانية حظر مواقع الويب من إعادة توجيهك عند النقر فوق زر الرجوع.

تمت إضافة التحذيرات وخيارات المنع لمواقع الويب التي تعرض عددًا كبيرًا جدًا من النوافذ المنبثقة أو الإخطارات.

إعادة ترتيب القوائم لتسهيل العثور على الأشياء.

تمت إضافة العديد من الوظائف الإضافية الجديدة في One UI 3.0 بما في ذلك تلك التي تترجم مواقع الويب.

يمكن إخفاء شريط الحالة للحصول على تجربة تصفح أكثر شمولاً.

تمت زيادة الحد الأقصى لعدد علامات التبويب المفتوحة إلى 99.

تمت إضافة إمكانية قفل علامات التبويب وإعادة ترتيبها.

تصميم محسّن لشريط علامات التبويب المدعوم الآن على جميع الأجهزة.

انتهى دعم لوحة (Samsung Internet edge).

جهات الاتصال والهاتف:

تمت إضافة القدرة على تحرير جهات الاتصال المرتبطة والمتعددة في وقت واحد.

تمت إضافة خيار لمساعدتك في حذف جهات الاتصال المكررة بسرعة.

تحسين تجربة البحث.

تمديد فترة تخزين سلة المهملات من 15 إلى 30 يومًا.

شاشة الاتصال في One UI 3.0 من سامسونج:

تمت إضافة القدرة على تخصيص شاشة الاتصال بالصور ومقاطع الفيديو.

الرسائل:

تم إنشاء سلة المهملات لتخزين الرسائل المحذوفة في الفترة الأخيرة.

الاتصال وإرسال الرسائل النصية على الأجهزة الأخرى:

تمت إضافة القدرة على تشغيل المكالمات والرسائل النصية على الأجهزة الأخرى أو إيقاف تشغيلها باستخدام (Bixby Routines).

التقويم:

يتم الآن عرض الأحداث التي لها وقت البدء ذاته معًا في عرض الشهر والأجندة.

إعادة تنظيم الخيارات لإضافة وتحرير الأحداث.

تخطيط محسّن لتنبيهات ملء الشاشة.

التذكير:

تخطيط محسّن لتنبيهات ملء الشاشة.

الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية:

تم إضافة الاتجاهات المضافة إلى تقريرك الأسبوعي، حيث يمكنك معرفة كيف تغير استخدامك منذ الأسبوع الماضي والتحقق من وقت الاستخدام لكل ميزة.

تمت إضافة وقت استخدام الهاتف أثناء القيادة إلى تقريرك الأسبوعي.

في One UI 3.0 من سامسونج تمت إضافة عنصر واجهة مستخدم لشاشة القفل حتى تتمكن من التحقق من وقت الشاشة دون إلغاء قفل هاتفك.

تمت إضافة ملفات تعريف منفصلة للوضع الشخصي ووضع العمل حتى تتمكن من تتبع وقت الشاشة بشكل منفصل.

الكاميرا:

تم تحسين التركيز البؤري التلقائي ووظائف التعريض التلقائي وسهولة الاستخدام.

تم تحسين (ثبات المحسّن) عند التقاط صور للقمر بمستويات تكبير عالية في One UI 3.0 من سامسونج

معدل الصور:

تمت إضافة القدرة على إعادة الصور المحررة إلى نسخها الأصلية.

يصل حجم التحديث في One UI 3.0 من سامسونج إلى 2.5 جيجابايت وفقًا للقطة شاشة مستخدم تويتر، لذلك قد ترغب في الاتصال بشبكة الواي إذا كنت تستخدم خطة بيانات جوّال محدودة، كما يوفر التحديث أيضًا تصحيح الأمان لشهر سبتمبر 2020.

لا توجد أي معلومات حول جدول زمني محدد للوصول إلى إصدار مستقر من سامسونج One UI 3.0 أو قائمة نهائية بالأجهزة المدعومة، ومع ذلك فإن مجموعة متنوعة من أجهزة سامسونج مؤهلة الآن للحصول على ثلاث سنوات من تحديثات إصدار أندرويد.