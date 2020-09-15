صفقة اليوم.. اشترك في حزمة Heimdal Thor لتأمين حياتك الرقمية مع خصم 87%

حزمة ( Heimdal Thor) لتأمين حياتك الرقمية Heimdal™ Thor Premium: All-in-One Security Suite.

لم يعد تأمين أجهزتك الشخصية، وأجهزة أفراد العائلة خيارًا في الفترة الأخيرة، بل أصبح أمرًا إلزاميًا في ظل زيادة التهديدات الأمنية، حيث زاد انتشار تطبيقات التجسس وبرمجيات التتبع عبر الإنترنت بنسبة 51% خلال جائحة فيروس كورونا ( COVID-19 ) مقارنة بشهري يناير وفبراير 2020.

تتميز شركة (Heimdal Security) بأنها واحدة من أسرع الشركات نموًا في صناعة الأمن الإلكتروني، فمنذ أن تأسست في عام 2011 وهي تعمل على تطوير تقنيات جديدة لحماية أكثر من 6000 شركة، و 900000 مستخدم من الهجمات الإلكترونية وخروقات البيانات.

تعتمد برامج (Heimdal Thor) في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات الأمنية غير المعروفة وإيقافها بأقصى سرعة، مما يتيح لك تصفح الإنترنت دون خوف من هجمات سرقة البيانات، وبرامج الفدية، وغيرها من البرمجيات الضارة التي قد تعرض بياناتك للاختراق.

يتيح لك الاشتراك في حزمة (Heimdal Thor Premium) الوصول إلى كل ما تحتاجه لتأمين حياتك الرقمية.

تحتوي حزمة (Thor Premium) على منتجين رئيسين، هما: Thor Foresight، و Thor Vigilance اللذان يوفران لك الحماية الكاملة ضد البرمجيات الضارة، وبرامج الفدية وأكثر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تعقيدًا.

يعمل برنامج (Thor Foresight) على إيقاف التهديدات قبل أن تتمكن من اختراق نظامك، بفضل طبقات حماية تتضمن: فلترة عناوين URL، ومنع حملات التصيد الاحتيالي، وتأمين الخدمات المصرفية والمدفوعات عبر الإنترنت، كما يقوم بالبحث التلقائي عن إصلاحات الأمان المتاحة لنظام التشغيل ويقوم بتثبيتها في أجهزتك.

بينما يعمل برنامج (Thor Vigilance) على اكتشاف أي برمجيات ضارة تخترق نظامك ويحظرها، ويتضمن عناصر، مثل: مكافحة الفيروسات ومراقبة السلوك، وكذلك تأمين حساباتك في خدمات التخزين السحابي.

كما تعمل حزمة (Heimdal Thor) على إصلاح نقاط الضعف في نظام التشغيل، وتحديث تطبيقاتك تلقائيًا للتخلص من أي ثغرات أمنية قد تؤثر على أمان أجهزتك.

نظام التشغيل: ويندوز.

مدة الاشتراك: 5 سنوات.

عدد الأجهزة: 3.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل الصفقة الحصول على تحديثات للبرامج.

توفر الشركة دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 499 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من برامج الحماية، وخدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وخدمات التخزين السحابي، وتطبيقات تعلم اللغات، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

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