سوني تعلن عن كاميرا A7C بسعر 1799 دولار

أعلنت شركة سوني اليابانية عن كاميرا (A7C)، وهي كاميرا جديدة تُعد أصغر نموذج حتى الآن في مجموعة (Alpha) من الكاميرات ذات الإطار الكامل.

وتشبه (A7C) أحد نماذج (APS-C) من سوني، مثل (A6400)، أكثر من كونها تشبه (A7)، حيث تتبنى هيكلًا أصغر مع محدد المنظر الإلكتروني في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية للكاميرا، بنمط محدد المدى.

ويبلغ قياس الكاميرا 124.0×71.1×59.7 مم، وتزن 509 جم، وتحتوي على مستشعر كامل الإطار بدقة 24.2 ميجابكسل مع تثبيت للصورة داخل الجسم ونطاق (ISO) قياسي يصل إلى 51200.

ويمكنها التقاط ما يصل إلى 10 إطارات في الثانية مع التعريض التلقائي، وهي قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وكلاهما يصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

ويحتوي الجسم على منفذ (USB-C) ودعم للشبكة اللاسلكية وشاشة (LCD) متغيرة الزاوية بقياس 3 إنشات 921000 نقطة.

وطورت سوني مجموعة عدسات جديدة مصممة للاقتران مع (A7C)، وتصف الشركة المجموعة عند استخدامها معًا بأنها أصغر وأخف نظام كاميرا كاملة الإطار في العالم.

ويبلغ سعر الكاميرا الجديدة 1799 دولار للهيكل فقط، أي أقل بنحو 200 دولار من (A7 III) لعام 2018، وهي الكاميرا الأقرب إليها من الناحية التقنية.

لكن كاميرا (A7 III) تبلغ من العمر عامين الآن، ومتوفرة على نطاق واسع بأسعار مخفضة، وقد تكون خيارًا أفضل لأي شخص يعطي الأولوية لحجم عدسة الكاميرا أو بيئة العمل العامة.

وفيما يتعلق بالمنافسة، فإن (A7C) تتنافس مباشرةً مع كاميرا (Lumix S5) الجديدة التي يبلغ سعرها 1999 دولار من باناسونيك، وهي كاميرا أخرى مدمجة بدقة 24 ميجابكسل.

لكن هناك المزيد من الخيارات، إذ يبلغ سعر كاميرا نيكون Z5 نحو 1400 دولار، وتأتي مع عدسة تكبير قابلة للطي مقابل 1699.95 دولار، أي أقل من هيكل كاميرا سوني وحده.

ومع ذلك، تمتلك سوني أفضل مجموعة عدسات عديمة المرآة كاملة الإطار أصلية بفضل تفوقها على أي شخص آخر في السوق ببضع سنوات.

وصممت سوني كاميرا (A7C) لمدوني الفيديو ومستخدمي يوتيوب، لذا فهي تحتوي على بعض الميزات الموجهة للفيديو.

ويعد التركيز البؤري التلقائي نقطة قوية، وتستخدم الكاميرا الضبط البؤري التلقائي لاكتشاف الطور الهجين فائق السرعة من سوني، مع 693 نقطة لاكتشاف الطور في وضع الإطار الكامل.

ويمكنك أيضًا الحصول على أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من سوني، من ضمنها تتبع عين الإنسان والحيوان لكل من الصور والفيديو، وتتبع الكائن، والتحكم التنبئي، وسرعات انتقال التركيز البؤري التلقائي القابلة للتعديل في وضع الفيلم.

ومن المفترض ان تُطرح الكاميرا للبيع في أواخر شهر أكتوبر مقابل 1799 دولار أو 2099 دولار مع عدسات التكبير الجديدة، التي سيتم بيعها بشكل منفصل في أوائل عام 2021 مقابل 500 دولار.