سوني تخفض توقعات PlayStation 5 بمقدار 4 ملايين

خفضت شركة سوني اليابانية إنتاجها المقدر لمنصة (PlayStation 5) للسنة المالية الحالية بأربعة ملايين وحدة، وتتوقع الآن تصنيع نحو 11 مليون وحدة بنهاية شهر مارس، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

وذكرت وكالة بلومبرغ سابقًا أن شركة سوني تخطط لزيادة الإنتاج إلى نحو 10 ملايين وحدة بحلول نهاية شهر ديسمبر، لكنها تقول الآن: إن الشركة واجهت مشاكل في التصنيع.

ويقال: إن النظام على الرقاقة (SOC) الخاص بمنصة (PlayStation 5)، وهو مكون المعالجة الأساسي الذي صممته شركة (AMD)، يمثل مشكلة خاصة مع عوائد منخفضة تصل إلى 50 في المئة في نقطة واحدة.

ويعني ذلك أن نصف الأجزاء المنتجة لم تكن مناسبة للشحن، وفي حين أن هذا الرقم يتحسن، فإن العوائد لم تصل بعد إلى مستوى مستقر، وذلك وفقًا للتقرير الجديد.

ولا يزال الرقم المعدل أعلى بكثير مما قيل إن شركة سوني اليابانية كانت تخطط أصلاً لإنتاجه مع منصة (PlayStation 5).

وورد في شهر أبريل من هذا العام أن شركة سوني كانت تتوقع إنتاج بين 5 و 6 ملايين منصة ألعاب بحلول نهاية شهر مارس، وهو ما كان سيكون أقل مما صنعته عند إطلاق منصة (PlayStation 4) في عام 2013.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في قيام الشركة اليابانية بزيادة توقعاتها بشكل حاد مع ازدهار شعبية صناعة الألعاب.

وعززت شركة الإلكترونيات العملاقة في شهر يوليو الطلبات مع الموردين تحسبًا لزيادة الطلب على الألعاب في موسم العطلات وما بعده، حيث يقضي الناس المزيد من الوقت في المنزل بسبب فيروس كورونا.

وتعقد سوني حدثًا خاصًا بمنصة (PlayStation 5) عبر الإنترنت يوم الأربعاء حيث من المحتمل أن تكشف عن السعر النهائي وتاريخ الإصدار للمنصة، التي تأتي بنوعين مختلفين: أحدهما مزود بمحرك أقراص والآخر بدونه.

وقد يصل سعر المنصة الكاملة إلى 449 دولار، في حين أن الإصدار الرقمي الأقل حجمًا قد ينخفض ​​إلى أقل من 400 دولار.

وسيكون من الصعب التكهن بكون سوني لديها ما يكفي من الأجهزة لتلبية الطلب حتى يتم تأكيد معلومات التسعير هذه.

يذكر أن شركة مايكروسوفت المنافسة كشفت الأسبوع الماضي عن أسعار منصات ألعابها من الجيل التالي، بحيث تبيع منصة (Xbox Series S) مقابل 299 دولار، بينما تبيع منصة (Xbox Series X) مقابل 499 دولار، مما زاد من الضغط على شركة سوني.