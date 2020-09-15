جوجل تكشف عن أجهزة Series One لقاعات المؤتمرات

كشفت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن مجموعة من الأجهزة التي تحمل اسم (سيرس ون) Series One، وهي مصممة للعمل معًا لتوفير أفضل بيئة مؤتمرات الفيديو عبر خدمة (جوجل ميت) Google Meet.

وتأتي هذه التشكيلة من الأجهزة في إطار سعي جوجل الحثيث للاستفادة من الإقبال الهائل على استخدام خدمات مؤتمرات الفيديو في ظل الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، التي أجبرت الناس في جميع أنحاء العالم على العمل والدراسة من المنزل. ومع ذلك، فإن العتاد الجديد مخصص لقاعات المؤتمرات، وليس المنزل.

وتشمل أجهزة Series One الجديدة – التي صممتها جوجل، ولكنها صُنعت بالشراكة مع لينوفو – عددًا من القطع المختلفة. فهناك الكاميرا الذكية Smart Camera بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الذكية الأخرى Smart Camera XL بدقة 20.3 ميجابكسل لقاعات المؤتمرات الأكبر حجمًا. وتقول جوجل: إن الأجهزة قادرة تلقائيًا على وضع إطار للمشاركين في الاجتماع واستشعار عدد الأشخاص في الغرفة دون استخدام تقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى التحريك، والإمالة، والتكبير والتصغير، وكل ذلك يجري رقميًا.

وهناك أيضًا وحدة Smart Audio Bar، التي تحتوي على مكبر صوت بقياس 2.5 بوصة، ومكبر صوت بقياس بوصة واحدة، وثمانية ميكروفونات تقول جوجل: إنها تستطيع معالجة “ما يصل إلى 44 قناة صوتية في وقت واحد”. وتقول الشركة أيضًا: إنها تستطيع تحسين الأصوات البشرية، وتصفية الأصوات، مثل: الكتابة، وأكياس الوجبات الخفيفة، وذلك بفضل تقنية تسميها الشركة TrueVoice.

وتُشغَّل المجموعة بالكامل بواسطة نظام Meet Compute System المستند إلى نظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS، ونقل موقع The Verge التقني عن الشركة قولها: إن كلاً من نظام Compute و Smart Audio Bar يحتويان وحدتي معالجة من نوع Google Edge Tensor (TPU) التي تساعد في معالجة الفيديو والصوت خلال الاجتماعات.

واعتمادًا على مجموعة Series One، سيتمكن المستخدم أيضًا من التحكم في اجتماعاته باستخدام جهاز تحكم عن بعد قابل لإعادة الشحن، أو شاشة تعمل باللمس بقياس 10.1 بوصات، ويدعم كلاهما مساعد جوجل الذكي للتحكم في الاجتماعات بدون استخدام اليدين.

يُشار إلى أن هذا ليس أول عتاد لغرف الاجتماعات مصمم للعمل مع Google Meet، إذ كشفت شركة أسوس عن معدات Google Meet الجديدة لقاعات المؤتمرات في شهر أيار/ مايو الماضي.

ولكن أجهزة Series One تمتاز بأنها صُممت بالكامل من قبل جوجل، ويبدو أن ميزات، مثل: إلغاء الضوضاء في Smart Audio Bar، وميزة الإطار التلقائي الذي تقوم بها الكاميرا الذكية، قد تكون سهلة الاستخدام.

يُذكر أن الأجهزة الجديدة من جوجل تتوفر في ثلاثة خيارات، الأول: Small Room Kit الذي يأتي مع Smart Camera، و Smart Audio Bar، و Compute System، وجهاز تحكم بسعر 2,699 دولارًا أمريكيًا، أما الخيار الثاني، فهو: Medium Room Kit الذي يتوفر بسعر 2,999 دولارًا، والخيار الثالث Large Room Kit بسعر 3,999 دولارًا. وقالت جوجل: إن هذه الخيارات ستكون متاحة قريبًا.