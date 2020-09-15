توقف متجر آبل قبل حدث iPad Air و Apple Watch Series 6

إن متجر آب ستور متوقف حاليًا، ويأتي هذا التوقف قبل حدث شركة آبل المزمع عقده اليوم، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن إعادة تصميم جديدة لجهاز iPad Air وApple Watch Series 6.

ستتضمن مجموعة الساعات الجديدة طرازًا متطورًا يتميز بمستشعر أوكسجين الدم الجديد، ونموذج أرخص للمبتدئين سيحل محل ساعة (Apple Watch Series 3) التي تبلغ تكلفتها 199 دولارًا والتي تبيعها آبل حاليًا.

عادة ما يكون حدث آبل في سبتمبر هو المكان الذي تعلن فيه الشركة عن أحدث إصدار من هواتف آيفون، ومع ذلك، لا يُتوقع ظهور (iPhone 12) في هذا الحدث، حيث تأخر إنتاج الهاتف بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا يعني أن تشكيلة (iPhone 12) الجديدة ستدخل مرحلة البيع في شهر أكتوبر، ويُعتقد أن شركة آبل ستقوم بإعداد حدث آخر لذلك.

بدلاً من إطلاق طرازات هواتف آيفون، سيشمل حدث (Time Flies) اليوم جهاز iPad Air المعاد تصميمه، ونماذج جديدة من Apple Watch ومن المحتمل الكشف عن (Apple One).

ستشمل أجهزة iPad Air الجديدة حواف أرق وتشبه مجموعة (iPad Pro) من حيث التصميم الصناعي، ولكنها ستستخدم زر الطاقة (Touch ID) بدلاً من (Face ID) لتوفير التكلفة، وتشير شائعات Apple Watch إلى إضافة مستشعر الأوكسجين في الدم ووحدة معالجة مركزية أسرع.

تشمل إعلانات منتجات آبل المحتملة الأخرى على (AirTags)، وسماعات (AirPods Studio) فوق الأذن، وجهاز (HomePod) جديد وإلقاء نظرة على أجهزة (Apple Silicon Macs) القادمة. ومع ذلك، لا يوجد إجماع حول ما إذا كانت هذه المنتجات جاهزة للإعلان اليوم أو ما إذا كانت ستأتي لاحقًا كجزء من حدث الإعلان عن هاتف آيفون المرتقب في أكتوبر.

سيُعقد حدث آبل للكشف عن الأجهزة هذا العام بالكامل عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر من العام 2020. ويمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث عبر موقع يوتيوب في القناة الرسمية، وعبر موقع الشركة على الويب وتطبيق (Apple TV)، وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.