5 مواقع تتيح لك تنزيل الموسيقى مجانًا بدون حقوق ملكية

بالرغم من وجود الكثير من خدمات بث الموسيقى التي تتيح لك الوصول إلى عدد لا نهائي من المقاطع الموسيقية والأغاني والاستماع إليها مجانًا، ولكن إذا أردت تنزيلها في جهازك فقد تواجه العديد من المتطلبات أهمها هو يجب أن يكون لديك خطة اشتراك للتمتع بهذه الميزة.

ومع ذلك، لا تزال هناك طرق يمكنك من خلالها تنزيل مقاطع موسيقية مجانًا بدون حقوق ملكية مما يتيح لك استخدامها في إنتاج مقاطع الفيديو بدون أن تخشى أي عواقب قانونية أو حقوق نشر أو ملكية فكرية.

إليك 5 مواقع تتيح لك تنزيل موسيقى مجانية وبشكل قانوني تمامًا:

1- موقع YouTube Audio Library:

موقع موجه بشكل أساسي إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى موسيقى مجانية بدون حقوق ملكية لاستخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ومع ذلك، يمكن لأي شخص لديه حساب على يوتيوب الوصول إلى المكتبة عبر خدمة (YouTube Studio) وتنزيل أي عدد يرغب فيه من ملفات الموسيقى.

وفقًا لشروط وأحكام مكتبة يوتيوب، يمكنك استخدام ملفات الموسيقى في أي محتوى تنشئه حتى في مقاطع الفيديو التي يتم تحقيق الدخل منها في موقع يوتيوب ، كلما عليك فعله هو الاستماع إلى الأغنية من خلال الضغط على أيقونة التشغيل الصغيرة، إذا نالت استحسانك فاضغط على زر التنزيل المجاور لتنزيلها.

بالإضافة إلى مقاطع الموسيقى المجانية تحتوي المكتبة أيضا على ملفات مؤثرات صوتية متاحة للتنزيل مجانًا لاستخدامها في مشاريعك الإبداعية.

2- موقع Jamendo:

موقع Jamendo عبارة عن منصة تتيح للفنانين المستقلين نشر موسيقاهم بسهولة لمعجبيهم، ويحتوي الموقع حاليًا أكثر من 400000 ملف موسيقى قدمها أكثر من 40000 فنان، الموسيقى المتاحة مقسمة إلى (مجتمعات) communities، على سبيل المثال: سيؤدي الانتقال إلى مجتمع (موسيقى الروك) إلى إتاحة ملفات الموسيقى والألبومات الخاصة بهذه الفئة، كما يمكنك فرز ملفات الموسيقى في الموقع حسب شعبيتها والإصدارات الأحدث.

3- موقع NoiseTrade:

يتيح لك موقع NoiseTrade تنزيل الموسيقى مجانًا لاستخدامها في أعمالك، ولكن بشرط توفير عنوان بريد إلكتروني، الفكرة هي أن تتواصل الفرق الموسيقية بسهولة مع الأشخاص الذين يحبون موسيقاهم، ربما للإعلان عن جولة قادمة أو تسليط الضوء على إطلاق ألبوم جديد، وهي صفقة قد تكون عادلة نوعًا ما للكثيرين.

4- موقع Musopen:

إذا كنت من عشاق الموسيقى الكلاسيكية؛ فموقع (Musopen) يعتير خيارًا مناسبًا لك، يتيح لك الموقع العثور على تسجيلات موسيقية لبعض أشهر الموسيقيين الكلاسيكيين في كل العصور، مثل: باخ، وبيتهوفن، وتشايكوفسكي وهولست، كما يمكنك تنزيلها مجانًا.

يمكنك أيضًا البحث بعوامل تصفية، مثل: اسم المؤلف، أو اسم الآلة لتحديد المحتوى الذي تريده، بالإضافة إلى ذلك ستجد أيضًا الكثير من النوتات الموسيقية المتاحة للتنزيل مجانًا، بالإضافة إلى بعض الدروس التعليمية لبعض الآلات الموسيقية.

5- موقع Amazon:

لدى موقع أمازون محتوى ضخم من الموسيقى المجانية التي يمكنك تنزيلها، وعلى عكس بعض مواقع تنزيل الموسيقى المجانية الأخرى، يمكنك في الكثير من الأحيان العثور على مقاطع لفرق موسيقية شهيرة، ولكن لا يمكنك البحث بحسب نوع الموسيقى مما يتطلب منك بعض البحث للوصول إلى المقطع الموسيقى الذي تريده.