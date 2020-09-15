إل جي تُشوِّق لهاتف ذي شاشة قابلة للتمدد والانزلاق

أعلنت شركة إل جي أمس الاثنين عن هاتفها الذكي ذي الشاشة الثنائية الدوارة Wing 5G في إطار مشروعها الجديد Explorer الذي قالت: إنه يهدف إلى بث “حياة جديدة في تصميم الهواتف الذكية”.

وفي إطار المشروع الجديد أيضًا، نشرت الشركة الكورية الجنوبية تشويقًا لهاتف آخر ذي شاشة قابلة للتمدد والانزلاق نحو الخارج.

ولم يكشف المقطع التشويقي الذي نشرته إل جي عن مواصفات الهاتف، حتى أن تصميم الهاتف لم يظهر كاملًا، إذ أظهر جزء الهاتف الذي تتمدد فيه الشاشة وتنزلق نحو الخارج، وبعدئذ تُكتب عبارة “احبس أنفاسك” مع شعار مشروع الشركة LG Explorer Project.

يُشار إلى أن فكرة الهواتف القابلة للانزلاق ليست جديدة، إذ شوَّقت شركة (زد تي إي) ZTE في وقت سابق من العام الحالي عن نموذج أولي لهاتف من هذا النوع، ولكن الشركة لم تُطلق الجهاز بعد في الأسواق، لذا قد تسبقها إلى ذلك شركة إل جي.

وأعلنت شركة إل جي أمس رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (وينج 5جي) Wing 5G الذي يمتاز بأنه ثنائي الشاشة مع إمكانية إدارة الشاشة الرئيسية لتكوين شكل الحرف T مع الشاشة الخلفية.

ويقدم هاتف Wing شاشة رئيسية بحافات منحنية وهي من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسلًا. كما يقدم الهاتف كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9. أما الشاشة الثانوية فهي من نوع G-OLED بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 بكسلًا. وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من كوالكوم، وبفضل هذا المعالج، فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي هذا المعالج مع معالج الرسومات (أدرينو 620) Adreno 620 من كوالكوم.

ويقدم Wing 5G ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف الجديد من إل جي بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 Plus. وهو يدعم تقنية الشحن السريع.