أمازون تعيد تسمية FreeTime إلى أمازون كيدز

أعادت شركة أمازون تسمية خدماتها الملائمة للأطفال (FreeTime) إلى أمازون كيدز (Amazon Kids)، إلى جانب إعادة تسمية (FreeTime Unlimited) لتصبح أمازون كيدز بلس (Amazon Kids Plus).

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت أمازون (FreeTime) في عام 2012 كطريقة للأطفال للاستمتاع بالتكنولوجيا وتجربتها، إلى جانب كونها طريقة للآباء لمراقبة استخدام أطفالهم بسهولة.

ومع ذلك، فإن الاسم يبدو وكأنه خدمة لمساعدة الأشخاص على قضاء وقت أقل على أجهزتهم الإلكترونية، وتساعد خطوة إعادة التسمية في إصلاح ذلك.

وإلى جانب مخطط التسمية المحدث، تقدم أمازون أيضًا مظهرًا جديدًا للخدمة، وتخطط أمازون في الأسابيع القليلة المقبلة لطرح شاشة رئيسية جديدة لأمازون كيدز موصى بها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات وما فوق، وذلك لتجربة ما يبدو عليه الحاسب اللوحي للكبار من خلال تغيير التصميم ليبدو وكأنه جهاز لوحي تقليدي.

وكان للخدمة سابقًا واجهة مبسطة حيث يمكن للأطفال التنقل بين تطبيق واحد في كل مرة، ويمكن للوالدين استخدام لوحة معلومات (Amazon Parent) لتعديل عوامل تصفية العمر لتحديد نوع المحتوى الذي يظهر على الشاشة الرئيسية لأطفالهم.

وتتضمن الشاشة الرئيسية الجديدة أيضًا وصولاً سريعًا إلى محطات الموسيقى الملائمة للأطفال من (iHeartRadio).

وأعلنت أمازون اليوم أيضًا أن الأطفال سيتمكنون قريبًا من استخدام حواسيب (Fire) اللوحية لبث رسالة صوتية لكل شخص في المنزل من خلال ميزة “الإعلان” عبر أي جهاز أليكسا (Alexa) في منازلهم، مثل مكبر الصوت الذكي (Echo).

وتتطلب الميزة موافقة الوالدين، وذلك بالنظر إلى أنها تعني أن أمازون تستمع إلى صوت الطفل وتعالجه.

وتُعد خدمة أمازون كيدز مجانية، لكن أمازون كيدز بلس تتطلب اشتراكًا شهريًا بقيمة 5 دولارات، أو 3 دولارات شهريًا إذا كنت مشتركًا في برنامج (Amazon Prime).

وتوفر الخدمة المدفوعة وصولاً حصريًا إلى آلاف الكتب والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات التعليمية والكتب المسموعة والألعاب الملائمة للأطفال على أجهزة (Fire) و (Fire TV) وأندرويد وآي أو إس و (Kindle) المتوافقة.

وتقول أمازون: إن التغيير الكامل للعلامة التجارية سيتم طرحه خلال الأشهر العديدة المقبلة، لكن خيار الشاشة الرئيسية الجديد وتكامل أليكسا سيصبحان متاحين في غضون أسابيع.