أفضل التطبيقات لتدوين الملاحظات على آيباد في عام 2020

على الرغم من أن شركة آبل توفر تطبيق (Notes) الخاص بها مع نظام (iPadOS)، إلا أن هذا يهدف فقط إلى توفير وظائف بسيطة وأساسية، لكن هناك تطبيقات أخرى تم تطويرها خصيصًا للاستخدام على آيباد برو iPad Pro والتي تعمل على تطوير وتحسين هذه الوظيفة، وإليك بعضًا من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لأجهزة آيباد المتوفرة حاليًا.

يعد تطبيقًا ممتازًا لتدوين الملاحظات للأغراض العامة على أجهزة آيباد وقد فاز بالعديد من الجوائز خلال السنوات العديدة الماضية، ويتيح هذا التطبيق للمستخدم الجمع بين المدخلات المتعددة، بما في ذلك الكتابة والرسم والكتابة اليدوية والصور في مكان واحد، كما أنه يدعم إضافة تعليقات توضيحية إلى ملفات (PDF)، ويمكن مشاركة الملاحظات عبر البريد الإلكتروني والخدمات المستندة إلى السحابة بما في ذلك (AirDrop) و(Google Drive) و(Dropbox)، كما يمكن الحصول على التطبيق من متجر آب ستور مقابل 9.99 دولار.

لأولئك الذين يبحثون عن نظام أساسي لتدوين الملاحظات يعمل مع آيباد برو iPad Pro الخاص بهم، ويعمل أيضًا مع أجهزة أندرويد، فإن (Evernote) هو التطبيق المنشود.

فهو تطبيق رائع لجمع المدخلات المتعددة على أجهزة آيباد بما في ذلك الصور والملاحظات النصية والرسائل المسجلة ومقتطفات من صفحات الويب، كما أن التطبيق مجاني في نظام (iOS) ويقدم عمليات شراء داخل التطبيق، ومع ذلك، فإن المنتج المجاني يقتصر على مزامنة جهازين فقط وعمليات التحميل محدودة بـ 60 ميجابايت شهريًا.

يمكن لمستخدمي أجهزة آيباد الحصول على التطبيق من متجر آب ستور.

أولئك الذين يرغبون في استخدام آيباد برو iPad Pro الخاص بهم لتدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد بسهولة يجب عليهم مراجعة هذا التطبيق، فمن خلال التركيز على الكتابة اليدوية، يسهل هذا التطبيق إدخال صيغ الرياضيات المعقدة والصيغ الكيميائية، ويمكن أيضًا استخدام التطبيق للتعليق على ملفات (PDF)، بالإضافة إلى أنه يمكنك البحث عن الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحويل الكتابة اليدوية إلى نص، كما تتم مزامنة الملاحظات أيضًا عبر (iCloud)، ويمكن نسخها احتياطيًا حسب اختيارك لموفري الخدمات السحابية.

يمكن لمستخدمي أجهزة آيباد الحصول على التطبيق مقابل 7.99 دولارًا.