آبل تعلن عن الجيل الثامن من حاسوبها اللوحي آيباد

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدث Time Flies الافتراضي عن الجيل الثامن من حاسوبها اللوحي (آيباد) iPad الذي يمتاز بأنه يحتوي معالجها A12 Bionic مع محركه العصبي Neural Engine.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إنه بدءًا من 329 دولارًا فقط، توفر الترقية قيمة أكبر في جهاز آيباد الأكثر شهرة وبأسعار معقولة، والذي يتميز بشاشة Retina بقياس 10.2 بوصة، وكاميرات متطورة، وعمر بطارية يدوم طوال اليوم. ويمكن للعملاء طلب آيباد اليوم، مع توفره ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأضافت آبل أن جهاز آيباد من الجيل الثامن المزود بشريحة A12 Bionic يوفر قفزة هائلة في الأداء، مع أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 40 في المئة وقدرة رسومات مضاعفة. وهذا يجعل جهاز آيباد الجديد – بحسب آبل – أسرع بمرتين من الحاسوب المحمول الأكثر مبيعًا الذي يعمل بنظام ويندوز، وأسرع بثلاث مرات من جهاز أندرويد اللوحي الأكثر مبيعًا وأسرع بما يصل إلى ست مرات من جهاز Chromebook الأكثر مبيعًا.

وقالت آبل: إنه لأول مرة على آيباد، تقدم شريحة A12 Bionic المحرك العصبي Neural Engine من أجل إمكانيات التعلم الآلي من المستوى التالي، ويشمل ذلك: تتبع الحركة في تطبيقات الواقع المعزز AR، وتحرير الصور المحسّن، وأداء المساعد الرقمي (سيري) Siri، وغير ذلك.

وقالت الشركة: إنه بالاقتران مع A12 Bionic وقوة نظام (آيباد أوإس) iPadOS والقلم الإلكتروني Apple Pencil من الجيل الأول، يعد حاسوب آيباد الجديد مثاليًا للرسم، وتدوين الملاحظات، ووضع العلامات على المستندات، وغير ذلك.

وبفضل تصميمه النحيف والخفيف، يعد حاسوب آيباد الجديد جهازًا محمولًا ومتينًا مع أداء لاسلكي فائق السرعة، ودعم اتصال LTE من فئة جيجابت، وبطارية تدوم طوال اليوم، مما يمنح العملاء حرية العمل والتعلم والاتصال في المنزل.

وإلى جانب حاسوب آيباد اللوحي، أعلنت شركة آبل اليوم عن ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، وساعتها الذكية الأقل سعرًا (آبل ووتش إس إي) Apple Watch SE، وخدمة اللياقة البدنية (آبل فيتنس بلس) Apple Fitness Plus، وخدمة الاشتراكات الجديدة (آبل ون) Apple One.