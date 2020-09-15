آبل تعلن رسميًا عن خدمة اللياقة البدنية Fitness Plus

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن خدمة اشتراكات جديدة لدروس اللياقة الافتراضية باسم (فيتنس بلس) Fitness Plus تعتمد على ساعتها الذكية Apple Watch.

قالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن خدمة Fitness Plus تتوفر على مختلف أجهزتها، ويشمل ذلك: آيفون، وآيباد، و(آبل تي في) Apple TV. ويمكن الوصول إلى الخدمة مقابل 9.99 دولارات أمريكية شهريًا، أو 79.99 دولارًا سنويًا. ويمكن للمستخدم الحصول على ثلاثة أشهر مجاني عند شراء ساعة Apple Watch جديدة.

وتأتي خدمة Fitness Plus أيضًا بوصفها جزءًا من خدمة الاشتراك الجديدة أيضًا (آبل ون) Apple One التي أُعلن عنها اليوم أيضًا، وتقول آبل: إن الخدمة سوف تتوفر قبل نهاية العام الحالي.

وتقول آبل: إن العديد من التمارين تتطلب مجموعة من الدمبل (الأثقال) فقط، أو لا تتطلب أي معدات على الإطلاق، مما يمنح المستخدم المرونة للقيام بها في أي مكان يناسبه. وهناك 10 أنواع مختلفة من التمارين المتاحة، ويشمل ذلك تمارين القوة، والتجديف، وهناك برنامج مدمج للمبتدئين تمامًا. ويمكن للمستخدم تحديد التدريبات بناءً على مدتها، وتقول آبل: إنها تخطط لإضافة تمارين جديدة كل أسبوع.

وأثناء التمرين، تقول آبل: إنه يمكن للمستخدم رؤية إحصاءاته، مثل: معدل ضربات القلب، أو السعرات الحرارية المحروقة على الشاشة. وتَعِد الشركة أيضًا بتقديم اقتراحات ذكية بشأن التدريبات التي يجب تجربتها مع إضافة تمارين جديدة كل أسبوع، وتتكامل الخدمة بأكملها مع Apple Music. وفي نهاية كل تمرين سيحصل المستخدم على ملخص لجميع بياناته.

يُشار إلى أنه لطالما ضمّنت آبل ميزات اللياقة البدنية، مثل: تتبع التمارين في ساعتها الذكية Apple Watch، التي يمكن أن تعرض للمستخدم مجموعة متنوعة من المقاييس عن الأنشطة، مثل: الجري، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، أو التجديف.

ويمكن للساعة أن تقدم للمستخدم تنبيهات أثناء الجري إذا كانت وتيرته سريعة جدًا، أو بطيئة جدًا، أو تعطيه تفاصيل عن معدل ضربات القلب، أو عدد الخطوات في الدقيقة. والآن يمكن أن تساعد آبل في إخبار المستخدم بكيفية ممارسة التمارين بخلاف تشجيعه على إنهاء حلقات التمرين.

يُشار أيضًا إلى أن الأخبار التي تفيد بأن شركة آبل تعمل على خدمة لياقة تحت الاسم الرمزي (سيمور) Seymour قد ظهرت لأول مرة الشهر الماضي عندما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية بأن الشركة كانت تخطط لإدراجها في إحدى حزم Apple One المتطورة.

وعند الإطلاق، ستتوفر Fitness Plus في أستراليا، وكندا، وأيرلندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.