آبل تعلن رسميًا عن أقوى حاسوب “آيباد أير”

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء خلال حدث Time Flies الافتراضي عن حاسوبها اللوحي الجديد (آيباد أير) iPad Air الذي قالت: إنه الأقوى، والأكثر تنوعًا وألوانًا في سلسلة (آيباد أير) حتى الآن.

ويتميز آيباد أير الجديد بتصميم الشاشة الكاملة، أي أنه يأتي بدون زر الرئيسية، وذلك مع شاشة Liquid Retina أكبر؛ حجمها 10.9 بوصات، كما حصل الجهاز على ترقيات للكاميرا والصوت، ومستشعر Touch ID جديد مدمج في الزر العلوي، ومعالج A14 Bionic القوي لتعزيز الأداء. وسيتوفر آيباد أير الجديد اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويتوافق الجهاز مع لوحة المفاتيح Magic Keyboard، ولوحة المفاتيح Smart Keyboard Folio، وأغطية Smart Folio، بالإضافة إلى القلم الإلكتروني (آبل بنسل) Apple Pencil الذي يتصل مغناطيسيًا بجانب الحاسوب، حيث يسهل اقترانهما، والشحن، والتخزين.

وقالت آبل: إن معالج A14 Bionic يُسهّل على المستخدمين تحرير مقاطع الفيديو بدقة 4K، ولعب الألعاب الغامرة، وغير ذلك الكثير. كما قالت: إن شريحة A-series من الجيل الأحدث تتميز بتصميم جديد سداسي النوى لزيادة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 40 في المئة، كما يمتاز ببنية رسومات جديدة رباعية النوى لتحسين الرسومات بمقدار 30 في المئة.

ويتميز آيباد أير – الذي يشتمل على كاميرا FaceTime HD أمامية بدقة 7 ميجابكسل، بالكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل نفسها المستخدمة في الحاسوب الأقوى (آيباد برو) iPad Pro للحصول على صور عالية الدقة وتسجيل فيديو بدقة 4K. ويتميز التصميم الجديد لجهاز آيباد أير بمكبرات صوت ستريو في الوضع الأفقي، مما يرفع من تجربة الصوت بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصوت استريو أوسع أثناء مشاهدة الفيديو.

وقالت آبل: إن آيباد أير يتميز الآن بمنفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، وهو أسرع 10 مرات، وذلك للتوصيل بالكاميرات، ومحركات الأقراص الثابتة، والشاشات الخارجية حتى دقة 4K. ومع أداء Wi-Fi 6 واتصال LTE أسرع بنسبة 60 في المئة، بالإضافة إلى معالج A14 Bionic، يعد هذا أقوى جهاز آيباد أير على الإطلاق.

وتقول آبل: إن جهاز آيباد أير الجديد سيكون متاحًا الشهر المقبل بخمسة ألوان، هي: الفضي، والرمادي، والذهبي، والأخضر، والأزرق، بسعر يبدأ من 599 دولارًا.