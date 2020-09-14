Tecno تعلن عن هاتف Spark Power 2 Air

أعلنت (تكنو) Tecno – العلامة التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية – عن هاتف (سبارك باور 2 أير) Spark Power 2 Air الذي يُعد نسخة مخففة من هاتف (سبارك باور 2) Spark Power 2 الذي أُطلق أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي في الهند.

ويمتاز الهاتف بشاشته الكبيرة التي يبلغ قياسها 7 بوصات وتغطي ما نسبته 90 في المئة من واجهة الجهاز. ولكن دقة الهاتف منخفضة إذ إنها تأتي بدقة +720p. ويأتي الهاتف مع مكبرات صوت إستريو لتحسين تجربة العرض.

كما يمتاز Spark Power 2 Air – على غرار هاتف Spark Power 2 – ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ الساعة مع القدرة على تشغيل الفيديو لمدة 15 ساعة متواصلة. ولا معلومات عن دعم تقنية الشحن السريع، ولكن الشركة تقول: إنها تستخدم ميزة للعناية بالبطارية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتحتوي شاشة الهاتف قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وعلى ظهر الهاتف هناك أربع كاميرات دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل أيضًا لتصوير العمق.

ويحتوي Spark Power 2 Air معالجًا من نوع MediaTek Helio A22 بتردد 2.0 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم HiOS 6.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتعتزم شركة تكنو طرح هاتف Spark Power 2 Air اعتبارًا من 20 أيلول/ سبتمبر الجاري في الهند، وذلك بسعر يعادل 115 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن شركة تكنو كانت قد أعلنت في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري عن هواتف سلسلتها الأحدث (كامون 16) Camon 16 التي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وشملت السلسلة الجديدة ثلاثة هواتف، هي: (كامون 16 بريمير) Camon 16 Premier الذي أُطلق بالفعل في كينيا، و(كامون 16 برو) Camon 16 Pro، و(كامون 16) Camon 16 اللذان يُتوقع إطلاقهما في وقت لاحق من الشهر الحالي.