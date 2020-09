يوتيوب تعلن رسميًا عن Shorts.. خدمتها المنافسة لتيك توك

أعلنت شركة يوتيوب اليوم الاثنين رسميًا عن إطلاق خدمة (يوتيوب شورتس) YouTube Shorts التي ستنافس بها خدمة مشاركة الفيديو القصير الشهير (تيك توك) TikTok.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن (شورتس) Shorts هي تجربة جديدة للفيديو القصير موجهة لمنشئي المحتوى والفنانين الذين يرغبون في تصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة.

وقالت يوتيوب: “على مر السنين، مكّن موقع يوتيوب جيلًا كاملًا من منشئي المحتوى الذين شاركوا بآرائهم ووجدوا جمهورًا يزيد عن ملياري شخص”. وأشارت الشركة إلى أن مقاطع الفيديو القصيرة التي يصنعها المستخدمون وُلدت في يوتيوب منذ أول مقطع فيديو حُمِّل على الموقع، وذلك في إشارة إلى المقطع المعنون Me at the zoo الذي لم تتجاوز مدته 18 ثانية.

ومع تقدم التقنية، أصبح بإمكان منشئي المحتوى والفنانين الآن الاستفادة من القوة المذهلة للهواتف الذكية لإنشاء محتوى عالي الجودة ونشره بسهولة أينما كانوا في العالم. ويمكن ترفيه الناس وإعلامهم من خلال محتوى صغير الحجم في الدقائق الاحتياطية من اليوم.

وقالت يوتيوب: إن خدمة (يوتيوب شورتس) ستُطلق على مدار الأيام القليلة المقبلة في الهند فقط وذلك بنسخة تجريبية مُبكرة مع مجموعة من أدوات الإنشاء، وذلك بهدف اختبار الخدمة. وأضافت الشركة أنها ستستمر في إضافة المزيد من الميزات والتوسع في المزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.

يُذكر أن مدة مقاطع الفيديو التي تُشارك عبر (شورتس) لن تزيد عن 15 ثانية، وتركز الخدمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: إنشاء الفيديو، إذ يمكن دمج أكثر من مقطع أقصر في المقطع المُشارَك. وهناك خيار للتسجيل مع الموسيقى مع مكتبة ضخمة من الأغاني التي مكن الاختيار منها، وذلك تمامًا على غرار تيك توك.

وتوفر الخدمة أيضًا خيار ضبط السرعة، بالإضافة إلى خيار المؤقِّت الذي يسهل التسجيل دون الحاجة للمس الشاشة. ووعدت يوتيوب بتوفير المزيد من أدوات الإنشاء في الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن رمز الإنشاء الجديد أصبح متاحًا لهواتف أندرويد في الهند، وقريبًا سيُطلق لنظام iOS والمزيد من الدول.

وعلى غرار تيك توك أيضًا، تركز خدمة (يوتيوب شورتس) على تسهيل اكتشاف مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى، بالإضافة إلى تسهيل التنقل بين مقاطع الفيديو القصيرة من خلال السحب على الشاشة رأسيًا.

ووعدت الشركة بإطلاق المزيد من الميزات خلال الأسابيع والأشهر القادمة.