مايكروسوفت توضح مصير Xbox One X

يجب أن تقدم أجهزة (Xbox Series S) الجديدة من شركة مايكروسوفت أداءً رائعًا من الجيل التالي مقابل سعرها البالغ 299 دولارًا، لكن الحديث يدور حاليًا حول منصة (Xbox One X).

ووفقًا لمايكروسوفت، سيظل جهاز (Xbox) الذي يستهدف 4K من عام 2017 يتمتع ببعض المزايا مقارنة بمنصة (Xbox Series S) – على الأقل عندما يتعلق الأمر بتشغيل ألعاب الجيل الحالي المحسنة لمنصة (Xbox One X).

ولن تقوم (Xbox Series S) بتشغيل إصدارات (Xbox One X) للألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة، وتعمل بدلاً من ذلك على تشغيل إصدارات (Xbox One S) لألعاب (Xbox One) و (Xbox 360)، مع بعض التحسينات الخاصة بها.

وتقول مايكروسوفت في بيان: “تم تصميم منصة (Xbox Series S) لتكون أكثر أجهزة الألعاب من الجيل التالي حداثتًا بأسعار معقولة، بحيث يمكنها تشغيل ألعاب الجيل التالي بدقة 1440 بكسل وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وأضاف البيان “لتقديم تجربة متوافقة مع الإصدارات السابقة بأعلى جودة، فإن (Xbox Series S) تشغيل إصدارات (Xbox One S) من الألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة مع تطبيق ترشيح محسن، ومعدلات إطارات أعلى وأكثر اتساقًا، وأوقات تحميل أسرع، و (HDR) تلقائي”.

ويعني ذلك أن معظم ألعاب (Xbox One) ستعمل على (Xbox Series S) بدقة 1080 بكسل أو أقل في وضع التوافق مع الإصدارات السابقة، وذلك بالرغم من أنها ستستفيد من بعض المزايا العتادية المدمجة، مثل (SSD) الأسرع.

ويجب أيضًا أن تعمل الألعاب التي تعمل في وضع (Xbox One S) بشكل أفضل على (Xbox One S)، وذلك بفضل أدائها المحسن على الجهاز الحالي المنخفض التكلفة، لكن لن يتم تطبيق تحسينات محددة على (Xbox One X)، مثل الدقة العالية.

ومن المحتمل أن تتلقى ألعاب الجيل الحالي تحديثات لأجهزة (Xbox Series S) فقط، وسيكون هذا هو الحال بالنسبة لبعض الألعاب، مثل (Gears 5) و (Forza Horizon 4).

وينطبق الأمر نفسه على ألعاب (Xbox 360) المتوافقة مع الإصدارات السابقة، وذلك بالرغم من أنه ليس من الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لألعاب (Xbox) الأصلية المتوافقة، التي تعمل جميعها بالقرب من دقة 4K على (Xbox One X).

ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الأولوليات بالنسبة للجهازين، حيث تم تصميم (Xbox One X) لتشغيل ألعاب (Xbox One) بدقة تصل إلى 4K، وقد حققت المنصة ذلك من خلال إضافة وحدة معالجة رسومات أقوى بكثير مع تعديلات طفيفة إلى حد ما على بقية ورقة المواصفات.

وفي الوقت نفسه، فإن (Xbox Series S) موجودة لتشغيل ألعاب الجيل التالي الأصلية بدقة 1080 بكسل أو 1440 بكسل، ولهذا السبب تم تصميمها حول وحدة معالجة مركزية و (SSD) أسرع بكثير من (Xbox One X)، وذلك بالرغم من وجود وحدة معالجة رسومات أقل قوة في بعض النواحي.

وفي حال كنت ترغب في ممارسة الألعاب بدقة 4K، فيجب أن تفكر في (Xbox Series X) بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، أما إذا كنت لا تعتبر الدقة العالية أولوية، فقد تكون السلسلة (Xbox Series S) البالغة 299 دولارًا محل اهتمام.