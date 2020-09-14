في وقت سابق من هذا الأسبوع، حددت شركة آبل رسميًا تاريخ انعقاد حدثها السنوي للكشف عن الأجهزة لهذا العام 2020، ولكن حدث هذا العام قد يكون مختلفًا عن الأحداث التي عقدتها آبل في الأعوام الماضية، لأننا قد لا تعلن عن هواتف آيفون 12 المنتظرة، وبدلًا من ذلك نتوقع طُرز جديدة للأجهزة الحالية مع أجهزة جديدة تمامًا، وتفاصيل أكثر عن نظام التشغيل iOS 14 بالإضافة إلى بعض الإعلانات عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

إليك كل ما تريد معرفته عن حدث آبل القادم الخاص بالإعلان عن أجهزتها:

ما هو موعد حدث آبل وآين سيقام؟

كما هو الحال مع مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2020 ومعظم الأحداث التقنية الأخرى التي عقدت منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، سيُعقد حدث آبل للكشف عن الأجهزة هذا العام بالكامل عبر الإنترنت يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر من العام 2020.

ويمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث عبر موقع يوتيوب في القناة الرسمية، وعبر موقع الشركة على الويب وتطبيق Apple TV، وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي أبرز الأجهزة المتوقع تعلن عنها؟

1- جهاز آيباد آير جديد:

من المتوقع أن يكون التركيز على الطراز الجديد من جهاز iPad Air اللوحي كبيرًا في حدث آبل القادم، ووفقًا لتقارير عديدة خلال الشهر الماضي، قامت آبل بإعادة تصميم الجهاز بشكل كبير لتجعله شبيهًا بجهاز iPad Pro 2019، ووفقًا للتسريبات من المتوقع أن يأتي جهاز iPad Air بحافات مشابهة لتلك الموجودة في طرز iPad Pro، ومنفذ USB بدلًا من منفذ Lightning، وشاشة بقياس 11 بوصة، بدلًا من 10.5 بوصات، ومستشعر Touch ID مدمج في الزر الجانبي للجهاز.

2- الجيل السادس من ساعة آبل الذكية:

من المتوقع أيضًا أن يتضمن حدث آبل الإعلان عن الجيل الجديد من ساعة آبل الذكية (Watch Series 6)، وتشير التسريبات إلى أن الطراز الجديد من الساعة الذكية سيُركز بشكل كبير على الميزات الصحية الجديدة، مثل: إضافة ميزة جديدة تتيح اكتشاف مستوى الأكسجين في الدم، وستعمل هذه الميزة بشكل مشابه لميزات إشعارات معدل ضربات القلب من خلال إرسال إشعار للمستخدم إذا انخفض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من حد معين، بالإضافة إلى تحسين ميزة مخطط كهربية القلب في الساعة الذكية.

3- تحديثات لأنظمة التشغيل:

بعيدًا عن إعلانات الأجهزة، من المحتمل أن تقدم آبل تفاصيل إضافية عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل اأجهزتها: iOS 14 وwatchOS 7 وiPadOS 14 وtvOS 14 خلال الحدث، وبينما كشفت الشركة النقاب عن هذه التحديثات الجديدة في حدث WWDC 2020 في شهر يونيو الماضي إلا الشركة كعادتها ستقوم بإلقاء الضوء مرة أخرى على الميزات الجديد في أنظمة التشغيل هذه.

4- سماعات رأس ذكية:

لأكثر من عام نُشرت الكثير من التقارير التي تشير إلى أن آبل ستطلق سماعات رأس توضع فوق الأذن تحمل علامتها الذكية بشكل منفصل عن علامة Beats التجارية، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة عليها اسم (AirPods Studio) أو (AirPods X).

وتوضح التقارير إلى أنها ستكون أذكى سماعات رأس على الإطلاق، حيث ستحتوي على عدد من الميزات، مثل: أجهزة الاستشعار التي يمكنها اكتشاف كيفية ارتدائها، وإعادة توجيه قنوات الصوت اليسرى واليمنى لتتناسب مع بعضها البعض، وميزة إلغاء الضوضاء، والقدرة على اكتشاف كون سماعات الرأس على رأسك أو رقبتك، والحفاظ على تشغيل سماعة الرأس عندما لا ترتديها على رأسك مع إيقاف الموسيقى بشكل مؤقت.

ولكن ماذا عن هواتف آيفون 12 المنتظرة؟

خلافًا لما مُعتاد، تشير التقارير الواردة من مجموعة متنوعة من المصادر إلى أنه لن يتم الإعلان عن هواتف آيفون 12 الجديدة خلال حدث آبل في سبتمبر من هذا العام، حيث واجهت سلسلة التوريد بعض التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت الحالي، تشير التقارير إلى أن آبل ستقيم حدثًا خاصًا آخر في شهر أكتوبر يركز على هواتف آيفون 12 وربما حواسيب ماك بوك جديدة.