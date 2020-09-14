فيسبوك تطلق ميزة المشاهدة الجماعية في مكالمات مسنجر المرئية

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري التابع لها (مسنجر) Messenger إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الموجودة على الشبكة الاجتماعية جماعيًا.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها: “إن بعض الأشياء ببساطة أفضل عندما نكون معًا”. وأضافت: “في وقت سابق من العام الحالي، أطلقنا العديد من الأدوات الجديدة التي تساعدك على البقاء أكثر اتصالًا بأصدقائك وعائلتك حيثما كنت”.

واليوم، أعلنت فيسبوك عن إطلاق ميزة (نشاهد معًا) Watch Together التي تسمح للمستخدمين بالتمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو من Facebook Watch مع الأصدقاء والعائلة، ورؤية تفاعلاتهم في الوقت الفعلي من خلال مكالمات مسنجر المرئية، وخدمة (غرف مسنجر) Messenger Rooms.

وأشارت فيسبوك إلى أن مستخدمي مسنجر يجرون كل يوم أكثر من 150 مليون مكالمة مرئية، ويرسلون أكثر من 200 مليون فيديو عبر مسنجر. والآن، مع ميزة Watch Together، يمكن للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو ومشاركتها مع الآخرين في الوقت الفعلي.

وقالت فيسبوك: “أنشأنا Watch Together لنجعل قضاء وقت ممتعًا مع الأصدقاء والأحباء أقرب ما يكون إلى تجربة شخصية قدر الإمكان”. وأشارت الشركة إلى أن الميزة مهمة أيضًا لمنشئي المحتوى.

أما عن كيفية عمل ميزة Watch Together، فقد قالت فيسبوك إنه بمجرد بدء مكالمة مسنجر مرئية، أو إنشاء غرفة مسنجر، يمكن السحب نحو الأعلى للوصول إلى القائمة واختيار الميزة الجديدة. ومن هناك، يمكن للمستخدم اختيار مقطع فيديو مقترح أو اختيار مقطع فيديو حسب الفئات المتاحة، وهي: TV & Movies، أو Watched، أو Uploaded.

هذا؛ ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو مع ما يصل إلى 8 أشخاص ضمن مكالمات مسنجر المرئية، أو ما يصل إلى 50 شخصًا في غرف مسنجر. مع الإشارة إلى أن ميزة Watch Together مجانية، كما أنها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم لمستخدمي مسنجر وغرف مسنجر على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، ونظام iOS من آبل.

وكشفت شركة فيسبوك يوم الخميس الماضي عن (فيسبوك كامبوس) Facebook Campus، وهي شبكة اجتماعية مخصصة لطلاب الجامعات فقط، وهي تساعدهم على التواصل فيهما بينهم.