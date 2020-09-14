فيسبوك تريدك أن تدفع مقابل روابط إنستاجرام

تفكر منصة إنستاجرام في فرض رسوم لإضافة روابط إلى التسميات التوضيحية للصور، وذلك وفقًا لطلب براءة اختراع.

ويُظهر طلب براءة الاختراع، الذي أرسلته الشركة الأم فيسبوك لأول مرة في عام 2016، نافذة منبثقة تظهر عندما يضيف المستخدم عنوان (URL) إلى التسمية التوضيحية، وتسأل النافذة المنبثقة عن كون المستخدم يريد دفع دولارين مقابل إضافة الرابط.

ويصف طلب براءة الاختراع، المسمى إضافة روابط مدفوعة إلى التسميات التوضيحية لوسائل الإعلام في نظام الشبكات الاجتماعية، كيف سيعمل النظام، بحيث إذا اكتشف النظام عبر الإنترنت أن المحتوى النصي للتعليق يتضمن سلسلة من نص الارتباط تحدد العنوان، فإن النظام يطالب المستخدم الناشر بدفع رسوم مقابل توليد الرابط.

ولطالما كان هذا أحد أكبر الشكاوى حول إنستاجرام، بحيث إذا كنت تريد تضمين رابط لقصة أو منتج أو أي شيء آخر في مشاركتك، فلا يمكنك إضافة عناوين (URL) إلى التسميات التوضيحية للصور.

ويستخدم معظم الأشخاص حيلة “الرابط في السيرة الذاتية”، ويمكن لمستخدمي منصة مشاركة الصور الذين تم التحقق منهم إضافة روابط إلى القصص.

وسيكون السؤال هنا هل مؤثرو إنستاجرام والعلامات التجارية والمستخدمون الآخرون على استعداد لدفع رسوم لكل رابط، لكن يبدو أنه من غير المنطقي توليد إيرادات لإنستاجرام إذا دخل هذا الأمر حيز التنفيذ.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي براءة اختراع، فمن المهم ملاحظة أن الشركات تتقدم بطلب للحصول على براءات اختراع طوال الوقت للمنتجات والخدمات التي لا تؤتي ثمارها أبدًا، لذلك لا يمكن معرفة هل هذه الميزة قد تحدث بالفعل أم لا.

وفي غضون ذلك، قال رئيس إنستاجرام آدم موسيري (Adam Mosseri) في تدوينة الأسبوع الماضي: إنهم راجعوا الطريقة التي تتحقق بها منصة مشاركة الصور من الحسابات خلال الشهرين الماضيين، ونتيجة لذلك، أجروا تغييرات على عملية التحقق.

وأضاف “بالرغم من أن عدد المتابعين لم يكن مطلقًا شرطًا للتحقق من صحة النموذج داخل التطبيق، الذي يمكن لأي شخص التقدم للحصول عليه، فلدينا أنظمة معينة سارية تعطي الأولوية للحسابات ذات المتابعة العالية للمساعدة في تجاوز عشرات الآلاف من الطلبات التي يتم تلقيها كل يوم، وأزلنا منذ ذلك الحين هذا الأمر من الجزء الآلي من العملية”.