صفقة اليوم.. احصل على 31 قالب ووردبريس لتصميم المواقع مع خصم 97%

حزمة قوالب ووردبريس من منصة (Visualmodo) ــ Visualmodo WordPress Themes Mega Bundle.

قبل ظهور (ووردبريس) – أشهر نظام لإدارة المحتوى وإنشاء المواقع عالميًا – كان على كل صاحب موقع ويب يريد تغيير تصميم موقعه، أو إجراء بعض التعديلات على التصميم القديم التواصل مع مصمم الموقع والانتظار لأيام وربما أسابيع حتى يقوم المصمم بتنفيذ المطلوب.

الآن في ظل وجود نظام (ووردبريس) الذي يتيح لك الوصول إلى قوالب ووردبريس جاهزة، يمكنك تغيير تصميم موقع الويب الخاص بك بشكل كامل في أقل من 5 دقائق.

من أهم نقاط القوة في نظام الووردبريس هي دعمه لعدد كبير من القوالب والإضافات التي تتيح لك تخصيص أي موقع تقوم ببنائه في ثوانٍ، واستخدام ميزات مذهلة دون كتابة سطر واحد من الأكواد البرمجية.

إذا كنت تبحث عن قوالب ووردبريس مميزة لموقعك، تقدم لك منصة (Visualmodo) مكتبة تضم 31 قالب ووردبريس سريع الاستجابة مناسبة لمجموعة متنوعة من المواقع.

سواء كنت ترغب في إنشاء موقع لشركتك، أو إنشاء موقع متكامل للتجارة الإلكترونية، أو مدونة بسيطة لمشاركة أفكارك، أو تصميم مواقع لأشخاص آخرين، فهذه القوالب مناسبة لذلك.

تتميز جميع القوالب بأنها ذات تصميم سريع الاستجابة، مما يجعلها تتكيف مع شاشة أي جهاز.

كما تدعم التحديث التلقائي؛ مما يتيح لك تنفيذ الإصلاحات في مواقع الويب لحظيًا بنقرة واحدة.

تضمن ميزة (التوافق عبر المتصفح) أنك لن تحتاج إلى اختبار أي شيء في متصفحات مختلفة.

يتيح لك التثبيت السريع تخصيص قوالب ووردبريس والحصول عليها مباشرة بسرعة.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

عدد النطاقات (Domains): غير محدود.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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