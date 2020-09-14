سامسونج تستعد لعقد حدث بتاريخ 23 سبتمبر

تستعد شركة سامسونج لعقد حدث (Samsung Unpacked) افتراضي جديد في 23 سبتمبر بعنوان “Galaxy Unpacked for Every Fan”.

وفي حين أن الشركة لم تؤكد ما تخطط للكشف عنه، فقد يكون هناك تلميح كبير في العنوان الكامل للحدث.

ويبدو أن هذا يشير إلى أنها ستعلن رسميًا عن إصدار المعجبين (Galaxy S20 Fan Edition) الذي ظهرت حوله العديد من الشائعات.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية إطلاق سامسونج لهواتف (Galaxy Note 20 Ultra) و (Galaxy Note 20) و (Galaxy Z Fold 2) و (Galaxy Z Flip 5G) و (Galaxy Watch 3) و (Galaxy Tab S7 Plus) و (Galaxy Tab S7) و (Galaxy Buds Live)، لكن يبدو أن أحداث الشركة لم تنته بعد.

وفي الآونة الأخيرة، عثر موقع (Android Police) على (Galaxy S20 Fan Edition) غير المعلن عنه على موقع الويب الإلكتروني الخاص بشركة فيريزون (Verizon).

وأشارت التسريبات والشائعات إلى أن الهاتف يتضمن بعض المواصفات العتادية الخاصة بجهاز (Galaxy S20)، مثل شاشة (Super AMOLED) بقياس 6.5 إنشات وبمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج (Snapdragon 865)، لكنه يخفض المواصفات في مكان آخر، مثل دقة 2400×1080 بكسل، للمساعدة في خفض السعر إلى ما دون سعر الهاتف الرائد.

واستنادًا إلى المعلومات، يمكن طرح (Galaxy S20 Fan Edition) للبيع في شهر أكتوبر، ويشاع أنه يحتوي على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ولا يزال موقع الويب الإلكتروني الخاص بشركة فيريزون يعرض هاتف (Galaxy S20 Fan Edition) بعدة ألوان، حيث هناك الأحمر والأزرق الداكن والوردي والأخضر النعناعي.

وكما هو الحال غالبًا مع سامسونج، قد يتم تقديم الهاتف بألوان مختلفة عبر شركات ومناطق مختلفة، حيث تعرض الدعوة الرسمية من سامسونج خيارات الأزرق الداكن والأخضر النعناعي.

وقد تتذكر العلامة التجارية “Fan Edition” عندما قامت سامسونج بإعادة إطلاق (Galaxy Note 7) المتعثر.

ومن غير الواضح سبب إحياء سامسونج لهذه العلامة التجارية بعد إطلاقها لإصدارات “lite” من (Galaxy S10) و (Note 10).

لكن ربما لا تريد الشركة تأطير الجهاز باعتباره نسخة مخففة من (Galaxy S20)، وذلك بالنظر إلى أنه يمتلك العديد من المواصفات الأساسية.

وتبث سامسونج حدث يوم 23 سبتمبر مباشرة عبر موقعها على الإنترنت الساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.