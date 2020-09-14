أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن عدد (المكالمات الهاتفية الآلية) Robocalls في عام 2019 قد تجاوزت 50 مليار مكالمة، وبالرغم من بذل شركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات الاتصالات قصاري جهدهما للتعامل مع هذا الموقف، إلا أن محاولات مجرمي الإنترنت ما زالت مستمرة، مما يتطلب منك النظر بشكل جاد إلى محاولة حظر هذه المكالمات في هاتفك الذكي أو التقليل منها بقدر الإمكان.

إليك 5 طرق تساعدك في حظر المكالمات الهاتفية الآلية بسهولة:

1- حظر الأرقام الفردية واحدًا تلو الآخر:

ربما يكون هذا مسعى ميؤوسًا منه إذا كنت تهدف إلى حظر الارقام العشوائية تمامًا، ولكن إذا كان هناك رقم معين يستمر في الاتصال بك، فمن السهل إلى حد ما حظره إلى الأبد سواء في هاتف آيفون أو أندرويد.

في هاتف آيفون:

انتقل إلى تطبيق الهاتف.

افتح سجل المكالمات الأخيرة.

اضغط على أيقونة المعلومات (i) الموجودة على يمين الرقم الذي تريد حظره.

من القائمة التي تظهر لك، اختر (حظر هذا المتصل) Block this Caller.

في هاتف أندرويد:

انتقل إلى تطبيق الهاتف.

افتح سجل (المكالمات الحديثة) Recent Calls.

اضغط مطولًا على الرقم الذي تريد حظره.

من قائمة الخيارات التي تظهر لك، اختر (حظر) Block.

2- استخدام أدوات شركات الاتصالات:

يقوم معظم مزودي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين بخطوات لحمايتك من تلقي المكالمات الهاتفية الآلية، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة – مثل: تقنية (STIR / SHAKEN) للمكالمات الواردة التي تعمل على تقليل هذه المكالمات وحظرها – والتحقق من صحة الأرقام الواردة قبل الاتصال بهاتفك، ولكن معظم هذه الخدمات توفرها شركات الاتصال بشكل محدود، لذا إذا رأيت أنك تتلقي الكثير من هذه المكالمات فيمكنك الاشتراك في خطة مدفوعة تابعة لشركة الاتصالات التي تتعامل معها للتخلص من هذه المكالمات.

3- استخدام تطبيقات الجهات الخارجية لحظر المكالمات الهاتفية الآلية:

تقدم العديد من التطبيقات، مثل: Nomorobo و RoboKiller و Hiya طرق فعالة لمنع المكالمات الهاتفية الآلية من الوصول إلى هاتفك، حيث تعتمد هذه التطبيقات على قائمة محدثة باستمرار من أرقام الاتصال الآلية ومرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتستخدم قاعدة البيانات هذه لإيقاف المكالمات المزعجة، فعندما ترد مكالمة ما تقوم الخدمة بفحصها أولًا، وإذا عثرت على تطابق فسيتم حظر المكالمة الواردة قبل أن تصل إليك.

4- استخدام الميزات المدمجة في نظام تشغيل الهاتف الخاص بك:

تحتوي العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، على ميزات مدمجة تتيح لك الإبلاغ عن المكالمات الهاتفية الآلية بسهولة، على سبيل المثال: يتيح لك هاتف بيكسل معرفة هل المكالمة الهاتفية القادمة هي من رقم آلي أم لا من خلال تحول الشاشة بالكامل إلى اللون الأحمر، وهي طريقة سهلة لتجاهل الرد على هذه المكالمة.

بينما يحتوي هاتف آيفون الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأحدث على تطبيق يسمى (Silence Unknown Callers) الذي يقوم بحظر أي متصلين ليسوا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو لم تكن على اتصال بهم أو لم يرسلوا لك رسائل نصية سابقًا، وتحويلها مباشرة إلى البريد الصوتي.

5- استخدام وضع عدم الإزعاج في هاتفك:

يمكنك تفعيل وضع (عدم الإزعاج) Do Not Disturb في نظام التشغيل أندرويد أو iOS للسماح بتلقي المكالمات الهاتفية من جهات الاتصال الخاصة الموجودة في هاتفك فقط، ويعتبر حل جذري جدًا لمشكلة المكالمات الهاتفية الآلية ولكن من شبه المؤكد أنك ستفوت المكالمات التي ترغب في الرد عليها فورًا، حيث ستنتقل هذه المكالمات إلى البريد الصوتي، ولكن يمكنك بعد ذلك إضافة هذه الأرقام إلى جهات الاتصال الخاصة بك في الهاتف لتلقي المكالمات الهاتفية منها مستقبلًا.