جوجل تحدد موعد الإعلان عن هاتف Pixel 5 المرتقب

تستعد شركة جوجل للكشف عن هاتفها الذكي المرتقب (بكسل 5) Pixel 5، وجهاز (كروم كاست) Chromecast، ومكبر صوت ذكي جديد في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبدأت عملاقة التقنية الأمريكية بإرسال بطاقات دعوة لمنسوبي وسائل الإعلام لحدثها الخاص الذي سيُقام في 30 أيلول/ سبتمبر 2020، واعدةً بالإعلان عن عتاد جديد.

وقالت جوجل في بطاقة الدعوة: “ندعوكم لمعرفة كل شيء عن كروم كاست جديد، ومكبر الصوت الذكي الأحدث من عندنا، وهواتف بكسل الجديد”.

وكانت جوجل قد أكدت بالفعل عزمها إطلاق هاتف (بكسل 5) في وقت لاحق من العام الحالي مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G. وكانت الشركة قد أعلنت ذلك إلى جانب الإعلان عن هاتفها الذكي (بكسل 4أي) Pixel 4A الشهر الماضي، واعدةً بإطلاق نسخ تدعم شبكات الجيل الخامس من هاتف (بكسل 5)، أو (بكسل 4أي) في الولايات المتحدة وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وتايوان، وأستراليا.

وفيما يتعلق بمكبر الصوت الذكي، فيُعتقد أن شركة جوجل تعتزم الإعلان عن مكبر الصوت Nest الذي أكدت الشركة وجودها في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد تسريب صورة له على الإنترنت. ومن الصور، بدا الجهاز بتصميم بين جهاز (نست ميني) Nest Mini، وجهاز (جوجل هوم ماكس) Google Home Max الأكبر، مع إمكانية الوقوف رأسيًا.

يُشار إلى أن جهازين جديدين من أجهزة جوجل الغامضة كانت قد ظهرت في لجنة الاتصالات الفيدرالية الشهر الماضي، ويبدو أنهما مرتبطان بمنتج (أندرويد تي في) Android TV الجديد الذي ورد أن الشركة كانت تستعد له منذ فترة.

ويُشاع أن الشركة تعمل على مفتاح تلفاز إلكتروني يحمل الاسم الرمزي Sabrina وسيستخدم Android TV وواجهة مستخدم تقليدية تعمل عن بعد. وعادةً ما تُشغَّل أجهزة (كروم كاست) بواسطة الهواتف الذكية، وتشير دعوة جوجل على وجه التحديد إلى (كروم كاست)، لذا ليس من الواضح ما إذا كان هذان الجهازان سيظهران في وقت لاحق من الشهر الحالي.

يُذكر أن حدث جوجل سيُقام في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.