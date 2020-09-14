تسريب نظارة Oculus Quest 2 من فيسبوك

تسربت نظارة الواقع الافتراضي الجديدة من شركة فيسبوك المسماة (Oculus Quest 2) بالكامل عبر مقاطع فيديو ترويجية تم تحميلها إلى مركز تسويق تديره فيسبوك.

وتحدد مقاطع الفيديو مواصفات النظارة المستقلة، التي خلفت (Oculus Quest) لعام 2019، ويوجد أيضًا على الموقع عروض توضيحية مباشرة للنظارة من المقرر عقدها في 16 و 17 سبتمبر.

ويتماشى هذا بدقة مع تاريخ إطلاق (Oculus Quest 2) الشائع سابقًا في 15 سبتمبر.

ووفقًا لمقاطع الفيديو، فإن النظارة الجديدة مدعومة بمنصة (Snapdragon XR2) من كوالكوم المصممة خصوصًا لأجهزة الواقع الافتراضي والواقع الغامر، على عكس منصة (Snapdragon 835) للأغراض العامة التي تدعم (Oculus Quest) الأصلية.

ويوضح أحد مقاطع الفيديو أن نظارة (Oculus Quest 2) تتضمن شاشة بدقة 4K تقريبًا، أي ما يقرب من دقة 2K لكل عين، ويقول مقطع فيديو آخر: إن النظارة تحتوي على بكسلات أكثر بنسبة 50 في المئة بالمقارنة مع (Oculus Quest) الأصلية.

وتحتوي النظارة أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت (بدلًا من 4 جيجابايت) وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين (بدلًا من 128 جيجابايت)، بالإضافة إلى صوت موضعي ثلاثي الأبعاد، وعودة تتبع اليد بدون تحكم.

وبالرغم من أن مقاطع الفيديو توفر الكثير من التفاصيل الجديدة حول (Oculus Quest 2)، إلا أنه ليس من الواضح ما هو معدل تحديث الشاشة.

وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن معدل التحديث قد يزيد من 72 هرتز إلى 90 هرتز أو حتى 120 هرتز لعرض حركة أكثر سلاسة.

كما لا يوجد ذكر لحجم النظارة أو وزنها، وقد أشارت التقارير السابقة إلى أنها ستكون أقل حجمًا من النظارة الأصلية، وتوضح مقاطع الفيديو أن النظارة الجديدة انسيابية وخفيفة.

وتتحدث مقاطع الفيديو عن حزام جديد ناعم الملمس يقولون: إنه يجعل من السهل ارتداء النظارة وخلعها، بالإضافة إلى وحدات تحكم محدثة مع بيئة عمل جديدة تدعي شركة (Oculus) أنها ستجعلها أكثر راحة في الاستخدام.

ويعود دعم (Oculus Link) أيضًا إلى (Oculus Quest 2)، مما يتيح لك استخدام كابل (USB-C) لتوصيل النظارة بجهاز حاسب واستخدامها للعب ألعاب الواقع الافتراضي المستندة إلى الحاسب.

ويبدو أن (Oculus Quest 2) ستكون أول نظارة تصدرها فيسبوك بعد قراره بمطالبة مستخدمي (Oculus) بامتلاك حساب على فيسبوك.

وبالرغم من أن مستخدمي نظارات الشركة الحالية يمكنهم استخدام حساب (Oculus) منفصل حتى عام 2023، فإن فيسبوك قالت: إن الأجهزة المستقبلية ستتطلب تسجيل الدخول إلى فيسبوك، بغض النظر عن وجود حساب (Oculus) منفصل.