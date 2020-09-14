إل جي تعلن رسميًا عن هاتفها الثنائي الشاشة الدوارة Wing

أعلنت شركة إل جي اليوم الاثنين رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (وينج 5جي) Wing 5G الذي يمتاز بأنه ثنائي الشاشة مع إمكانية إدارة الشاشة الرئيسية لتكوين شكل الحرف T مع الشاشة الخلفية.

ويأتي الهاتف الجديد في إطار مشروع Explorer من إل جي، وهو مبادرة تهدف إلى بث “حياة جديدة في تصميم الهواتف الذكية”. وكشفت إل جي أيضًا عن شراكتها مع مجموعة من الشركاء، ويشمل ذلك: كوالكوم، ومحرك البحث Naver، ومنصات البث المباشر Tubi، و Ficto للاستفادة من تصميمها الجديد.

ويقدم هاتف Wing شاشة رئيسية بحافات منحنية وهي من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسل. كما يقدم الهاتف كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9. أما الشاشة الثانوية فهي من نوع G-OLED بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 بكسل. وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث قدره 60 هرتز.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من كوالكوم، وبفضل هذا المعالج، فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي هذا المعالج مع معالج الرسومات (أدرينو 620) Adreno 620 من كوالكوم.

ويقدم Wing 5G ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف الجديد من إل جي بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 Plus. وهو يدعم تقنية الشحن السريع.

أما فيما يتعلق بالبطاريات الخلفية، فهي ثلاث كاميرات دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 12 ميجابكسل ومخصصة أيضًا للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، كما تمتاز بأنه تأتي مع مثبت للحركة.

ويدعم الهاتف – الذي يزن 260 جرامًا ويأتي بسماكة 10.9 ملم – تقنية Wi-Fi 5، وتقنية البلوتوث 5.1، بالإضافة إلى تقنية الاتصال القريب المدى NFC. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

ولم تكشف إل جي عن سعر Wing 5G، ولكنها ذكرت أنه سيُطلق بادئ الأمر في الولايات المتحدة عن طريق شركة الاتصالات Verizon، ثم شركتي AT&T، و T-Mobile.