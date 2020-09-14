أمريكا تصادر OnePlus Buds على أنها AirPods مزيفة

نشرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تغريدة تقول: إن ضباطها صادروا حديثًا 2000 قطعة (AirPods) من آبل مزيفة قادمة من هونج كونج بقيمة 398 ألف دولار لو كانت أصلية.

ويوجد أيضًا بيان صحفي حول الموقف، الذي يشيد بمسؤولي الجمارك وحماية الحدود على حماية الجمهور الأمريكي من مختلف المخاطر على أساس يومي.

ويقول البيان: إن اعتراض سماعات الأذن المزيفة هذه هو انعكاس مباشر لليقظة والالتزام بنجاح المهمة من خلال ضباط الجمارك وحماية الحدود لدينا.

وقد يكون من الصعب التمييز بين (AirPods) والعديد من سماعات الأذن التي تشبهها، لكن النظر إلى علبة التجزئة قد يكون مفيدًا في مثل هذه الحالات.

واستنادًا إلى صور الوكالة الخاصة، فإن المنتجات المصادرة تبدو سماعات (OnePlus Buds)، وموجودة ضمن علبة تجزئة تشير إلى ذلك بوضوح، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية غردت أن هذه ليست منتجات آبل.

وليس من الواضح هل جميع الوحدات المصادرة البالغ عددها 2000 وحدة هي سماعات (OnePlus Buds)، وذلك بالرغم من أن صور إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية توضح ذلك.

وجاءت هذه الوحدات من هونج كونج، وجرى مصادرتها في مطار جون كنيدي يوم 31 أغسطس، حيث كانت الوحدات متجهة إلى ولاية نيفادا، وذلك وفقا للبيان الصحفي.

وفي حال كانت جميع الوحدات هي وحدات (OnePlus Buds)، فإن حسابات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خطأ، إذ سيكون سعر 2000 وحدة من وحدات (OnePlus Buds) بقيمة 158 ألف دولار.

ولم يتم ذكر شركة ون بلس (OnePlus) الصينية في أي مكان في البيان الصحفي، ومن غير المعروف هل الضباط يعرفون ما كانوا يبحثون عنه.

لكن علب التجزئة الموجودة في هذه الصور تشير إلى (OnePlus Buds)، وهذه العلب ليست علب (AirPods) مقلدة.

وتم الإعلان عن سماعات (OnePlus Buds) في شهر يونيو، وهي سماعات لاسلكية بقيمة 79 دولارًا تم إطلاقها مع هاتف (OnePlus Nord).

وواجهت شركة ون بلس، مثل شركات تصنيع الهواتف الصينية الأخرى، اتهامات في السابق بإطلاق هواتف مستنسخة من آيفون، لكن أجهزتها الأحدث والرائدة، مثل (OnePlus 8 Pro)، قامت بحمايتها من مثل هذه الاتهامات.