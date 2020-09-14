بالرغم من أن معرض المنتجات الاستهلاكية السنوي IFA 2020 لم يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا مثل السنوات السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنه كالعادة ظهرت الكثير من الأجهزة الرائعة التقليدية مثل: أجهزة التلفاز العملاقة ونظارات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الجديدة المتعلقة بالأوبئة التي تساعد على الوقاية منها.

إليك 5 أجهزة لفتت الانتباه بشدة في معرض IFA 2020 السنوي:

1- قناع تنقية الهواء العامل بالبطارية:

بالرغم من أن شركة LG لم تذكر صراحة أنها طورت هذا القناع في هذه الفترة بسبب جائحة كورونا، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن جهاز تقنية الهواء القابل للارتداء الذي أطلقت عليه اسم (PuriCare) قد تم تطويره استجابةً للوباء.

ويستخدم قناع تنقية الهواء القابل للارتداء زوجًا من الفلاتر القابلة للاستبدال، مع إقرانه بمراوح تعمل بالبطارية لمساعدتك على التنفس، وتقول LG: “إن قناع تنقية الهواء يحتوي على مستشعرات لاكتشاف الوقت الذي تتنفس فيه، وتقوم تلك المستشعرات بضبط سرعات المراوح وفقًا لذلك، كما أن البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن ستوفر ما يصل إلى ثماني ساعات من التشغيل”.

2- ساعة ذكية بمواصفات عسكرية:

أعلنت شركة (هونور) Honor عن ساعة ذكية جديدة خلال معرض IFA 2020 أطلقت عليها اسم (Honor Watch GS Pro) حيث صممت الساعة الذكية لتحمل الضغط الشديد، وقد اجتازت الساعة 14 فئة من اختبار الصلابة القياسية التابعة للجيش الأمريكي.

كما تأتي الساعة مع ميزة مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، وتحتوي على شاشة دائرية من نوع AMOLED تعمل باللمس بقياس 1.39 بوصة، مع ميزة مراقبة معدل ضربات القلب المدمجة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتأتي مع أكثر من 100 وضع للتمارين، مع عمر بطارية يدوم حتى 25 يومًا في وضع الساعة الذكية، و48 ساعة عند استخدام وضع GPS.

3- شريط LED للتلفاز الذكي لتغيير الإضاءة المحيطة:

يمكن لمالكي أجهزة التلفاز الذكية من شركة (فيليبس) Philips الآن إضافة مصابيح LED على تلفاز لتغيير الإضاءة المحيطة وفقًا لألوان الشاشة، حيث يلتصق شريط الإضاءة المتدرج الذي تم الإعلان عنه في IFA 2020 بالجزء الخلفي من التلفاز ويقوم بمزامنة مصابيح LED الخاصة به مع محتوى الشاشة تلقائيًا.

وتوفر مصابيح LED الخاصة بشريط الإضاءة أكثر من 16 مليون لون، وتأتي بثلاثة أحجام مختلفة لشاشات تلفاز Philips بمقاس 55 و 65 و 75 بوصة، ولتخصيص ألوان LED وسرعتها وكثافتها سيحتاج المستخدم إلى تطبيق Philips Hue Sync لسطح المكتب أو صندوق مزامنة Philips Hue Play HDMI مع تطبيق Hue Sync للهاتف.

4- غسالة صحون ذكية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية:

أعلنت الشركة الفرنسية (Daan Tech) في معرض IFA 2020 عن غسالة صحون صغيرة الحجم أطلقت عليها اسم (Bob)، ولكنها لا تكتفي بذلك فقط، بل تقوم أيضا بعملية تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لقتل الفيروسات والبكتريا بشكل فعال في الصحون والأكواب المتسخة، كما يمكنك استخدامها في تنظيف أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة بالإضافة إلى مفاتيح المنزل والسيارة.

5- أول جهاز عرض بتقنية الليزر الثلاثية:

أعلنت شركة سامسونج في معرض IFA 2020 عن أحدث أجهزة الترفيه المنزلية الجديدة المتطورة، وهو جهاز عرض ليزري يُسمى (Samsung Premiere) يوفر إسقاط قصير بدقة 4K مما يتيح تجربة سينمائية رائعة في المنزل.

وتخطط الشركة لتقديم طرازين من الجهاز، هما: (LSP9T) الذي يقدم عرضًا يبلغ 130 بوصة، مع ذروة سطوع تصل إلى 2800 شمعة، وتدعي الشركة أنه أول جهاز عرض معتمَد في العالم بتقنية (+HDR10) بتقنية الليزر الثلاثية، والثاني (LSP7T) الذي يقدم عرضًا يبلغ 120 بوصة، ويدعم كلا الطرازين منصة سامسونج (Smart TV) بالكامل، مع مجموعة كاملة من التطبيقات والخدمات المتوفرة على أي تلفاز حديث آخر من سامسونج.