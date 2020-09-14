أبرز ميزات وعيوب هاتف مايكروسوفت Surface Duo القابل للطي

بعد أن ظلت غائبة لسنوات عن سوق الهواتف الذكية، عادت شركة مايكروسوفت مرة أخرى من خلال هاتف سيرفس ديو (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، وبتصميم قابل للطي حيث يضم الهاتف شاشة مزدوجة تُطوى من المنتصف مثل كتاب.

تعتبر هذه الخطوة تحديًا كبيرًا تخوضه شركة مايكروسوفت في سوق الهواتف الذكية بعد طول غياب، حيث يأتي هاتف (Surface Duo) في وقت تستحوذ فيه الهواتف القابلة للطي على الانتباه، وتتسابق معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية للاستحواذ على الحصة الأكبر من هذا السوق.

أطلقت شركة مايكروسوفت هاتف (Surface Duo) يوم 10 سبتمبر بسعر يبدأ من 1400 دولارٍ، وفي حين أنه يضم شاشتين يسهلان أداء المهام المتعددة التي تتطلب العمل على شاشات أكبر حجمًا، ويمكن طيه من المنتصف ككتاب، وحمله بسهولة في الجيب، إلا أنه يفتقد إلى بعض الميزات الموجودة في الهواتف الرائدة.



سنستعرض اليوم أهم الميزات التي يدعمها هاتف مايكروسوفت (Surface Duo) القابل للطي، وكذلك العيوب:

أولًا؛ أهم الميزات:

1- تصميم مرن متعدد الاستخدامات:

يأتي هاتف (Surface Duo) بتصميم أنيق ومرن يعتبر من أفضل ميزاته، حيث يفتح ويغلق مثل: كتاب، مما يتيح لك فتحه بزاوية 90 درجة مثل وضعية الحاسوب المحمول لاستخدامه كشاشة ثانية على مدار اليوم، أو مسكه ككتاب لقراءة ما تريد من كتب إلكترونية في تطبيق (Kindle) من أمازون.

كل هذا بفضل المفاصل التي يمكنها الدوران بزاوية 360 درجة في الهاتف، والتي تُمكن الشاشتين من الانحناء إلى الخلف حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ مجموعة متنوعة من الأوضاع.

ولا شك أن القدرة على اتخاذ أشكال متعددة، بالإضافة إلى مساحة الشاشة الإجمالية الكبيرة التي تحصل عليها من هاتف يمكن أن يطوى من المنتصف، تجعله من أفضل الهواتف القابلة للطي الموجودة حاليًا، ولكن هل هذا يكفي؟

2- بطارية أفضل من المتوقع:

أشارت معظم المراجعات لهاتف (Surface Duo) إلى أن عمر بطاريته كان أفضل من المتوقع بكثير، فعلى الرغم من أن الهاتف يعمل ببطارية سعتها 3577 ميلّي أمبير/الساعة وهي سعة تعتبر صغيرة نسبيًا خاصة عند تشغيل شاشتين إلا أنها استمرت في العمل طوال اليوم مع الاستخدام المعتدل، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

بالطبع من المهم أن تتذكر أن عمر البطارية سيختلف دائمًا حسب كيفية استخدامك لجهازك، ولكن وفقًا لمراجعات بعض المواقع التقنية استمرت البطارية في العمل على مدار اليوم، وتبقت نسبة 30% من الشحن لليوم التالي مع استخدام الهاتف لفحص البريد الإلكتروني، وتصفح الويب، والدردشة مع زملاء العمل عبر تطبيق Slack، بالإضافة إلى تشغيل بعض مقاطع الفيديو.

3- ميزات برمجية واعدة للاستفادة من الشاشتين:

في هاتف (Surface Duo) لم تجمع شركة مايكروسوفت شاشتين معًا فحسب، بل عدلت واجهة نظام التشغيل أندرويد بحيث تبدو شبيهة بنظام (Windows 10X) الذي يعمل يه جهازها اللوحي القابل للطي (سيرفس نيو)، مما جعل الهاتف يدعم الكثير من الميزات التي تتيح عمل التطبيقات بسلاسة عبر كلا الشاشتين.

تم تحسين بعض التطبيقات مثل: تطبيق (Kindle) من أمازون، ومجموعة أدوات وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس للعمل بشكل جيد على كلتا الشاشتين، على سبيل المثال: تضمن تحديث تطبيق (Kindle) رسوم متحركة عند قلب الصفحة لتقديم تجربة قراءة كتاب مطبوع، كما يتيح لك تطبيق الأخبار من مايكروسوفت تصفح العناوين الرئيسية في شاشة واحدة أثناء متابعة فريق العمل في تطبيق Teams في الشاشة الأخرى.



4- شاشات أقوى، وشاشة إجمالية أكبر:

إذا كان هدفك هو الحصول على هاتف بشاشة كبيرة، فإن هاتف Surface Duo يقدم لك شاشتين قياس كل منهما 5.6 بوصات من نوع (AMOLED)، وكل منهما بدقة 1800 × 1350 بكسلًا، وبكثافة 401 بكسل لكل بوصة، تُطويان على بعضهما إلى الداخل مع إمكانية الدوران 360 درجة، ما يتيح لك فتحه بالكامل ليُصبح جهاز لوحي بشاشة مقاسها 8.1 بوصة، وبدقة 2700 × 1800 بكسل.

بالإضافة إلى ذلك؛ توجد طبقة من زجاج (Corning Gorilla) على الشاشات للحماية من الخدوش والصدمات، وهذا بعكس ما تقدمه الهواتف القابلة للطي المنافسة، مثل: هاتف Galaxy Fold من سامسونج، الذي يتضمن شاشة بوليمر مصنوعة خصوصًا للهاتف، وهي حساسة للغاية، وعرضة للضرر.

ثانيًا؛ العيوب:

1- نظام التشغيل لديه بعض المشكلات:

يعمل هاتف مايكروسوفت (Surface Duo) بنظام التشغيل أندرويد 10 الذي قامت مايكروسوفت بتعديل واجهته لتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد، وهذا جيد بشكل عام عند التبديل بين أوضاع الهاتف، ولكن هناك بعض التأخير في الاستجابة.

وهذا ملحوظ بشكل خاص عند استخدام تطبيق الكاميرا، نظرًا لأن الهاتف لا يتضمن كاميرا خلفية فأنت بحاجة إلى قلب الجهاز فعليًا للتبديل بين الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية.

2- كاميرا لا يمكن مقارنتها بالكاميرات الموجودة في الهواتف الرائدة:

أصبحت الكاميرا القوية والمتعددة العدسات ميزة بيع رئيسية للهواتف الذكية، وعلى الرغم من جميع الميزات السابقة، إلا أن مايكروسوفت قدمت في هاتف Surface Duo كاميرا أحادية العدسة بدقة 11 ميجابكسل يمكنك استخدامها ككاميرا خلفية وكاميرا أمامية في الوقت نفسه.

وعند النظر لسعر الهاتف الذي يبدأ من 1400 دولارٍ، ومقارنته بأي هاتف رائد في 2019 أو 2020 من جوجل أو سامسونج أو آبل ستجد أن هذه الهواتف تأتي بكاميرا خلفية متعددة العدسات ومنها: العدسة الواسعة الزاوية، والعدسة التليفوتوغرافية، وعدسة لاستشعار العمق، لذلك نجد أن مايكروسوفت تحتاج إلى العمل على تطوير كاميرا هاتفها خلال الإصدارات القادمة ليتمكن من المنافسة.

